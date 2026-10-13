Chấn chỉnh công tác quản lý tài chính và sử dụng đất

Vi phạm tài chính và sử dụng đất

Qua thanh tra nội dung về quản lý tài chính, Thanh tra tỉnh chỉ ra việc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 (gọi tắt công ty) chậm tham mưu xử lý số tiền 8,322 tỷ đồng thu được từ bán đấu giá gỗ rừng trồng thuộc Chương trình 327 và dự án 661. Mặc dù từ năm 2023, công ty đã có tờ trình gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý khoản tiền này.

Quá trình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản tại công trình đường lâm nghiệp tại tiểu khu 781, 782A xã Triệu Ái và tiểu khu 782B xã Cam Chính, đơn vị tư vấn lập dự toán tính toán sai khối lượng, dẫn đến giá trị dự toán chênh lệch tăng với số tiền 18,888 triệu đồng.

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các vấn đề về quản lý tài chính và đất đai - Ảnh; B.T

Về quản lý, sử dụng đất, việc thực hiện bàn giao đất về địa phương, công ty chưa thực hiện hoàn thành các nội dung theo Quyết định số 3580/QĐ-UBND, ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt phương án sử dụng đất.

Cụ thể: Chưa hoàn thành việc bàn giao 332,7ha đất về cho phường 3 (nay là phường Đông Hà), phường Đông Lương (nay là phường Nam Đông Hà) và xã Ái Tử cũ; chưa hoàn thành việc bàn giao trên thực địa 123,6ha đất tại xã Cam Thành cũ (nay là xã Cam Lộ) do diện tích này đang bị người dân lấn, chiếm và UBND huyện Cam Lộ cũ chưa phối hợp với công ty để giao nhận đất chưa giải quyết dứt điểm diện tích 268,ha đất bị xâm canh, xâm lấn tại xã Cam Tuyền cũ nay là xã Hiếu Giang.

Công ty chưa thực hiện đúng quy định của Luật Đất đai 2024 khi chưa thực hiện kê khai, đăng ký đất đai; chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính về đất đai khi có biến động về diện tích đất được giao, được thuê.

Theo đó, diện tích chưa thực hiện thủ tục đăng ký biến động, cấp đổi, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) với diện tích 24,357ha; có 4,2ha đất chồng lấn với đơn vị khác chưa thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi, điều chỉnh GCNQSDĐ đối với diện tích chồng lấn theo quy định.

Cùng đó, có 376,784ha có biến động thay đổi về loại đất (từ đất rừng phòng hộ sang đất sản xuất), công ty cũng chưa thực hiện thủ tục đăng ký biến động, chỉnh lý, cấp đổi GCNQSDĐ và thực hiện thủ tục thuê đất đối với diện tích này.

Có 274,877ha đất do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 quản lý bị lấn chiếm qua nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm - Ảnh: B.T

Đặc biệt, trong tổng diện tích đất công ty đang quản lý, sử dụng có 274,877ha đất bị lấn chiếm qua nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm. Cụ thể, tại xã Cam Tuyền cũ (nay là xã Hiếu Giang) vẫn còn 268,3ha đất bị xâm canh, xâm lấn và 6,577ha tại khu vực Khe Lấp, phường Đông Hà bị các hộ dân là cán bộ công nhân lâm trường trước đây lấn chiếm sử dụng làm nhà ở, lập vườn sản xuất chưa được giải quyết dứt điểm.

Đồng thời, công ty chưa thực hiện thủ tục báo cáo, đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác định nguyên nhân xử lý 4,2ha đất được giao bị chồng lấn; chưa hoàn thành việc kê khai, đăng ký, đo đạc và lập thủ tục đề nghị cấp GCNQSDĐ diện tích 66.000m2 tại xã Cam Tuyền...

Các vấn đề nói trên không những thể hiện công ty chưa thực hiện tốt trách nhiệm của chủ sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai mà còn chưa thực hiện hoàn thành các nội dung kiến nghị của Thanh tra tỉnh Quảng Trị tại Kết luận số 497/KL-TTr ngày 21/6/2022, yêu cầu công ty tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm các vấn đề này.

Trách nhiệm và biện pháp khắc phục

Thanh tra tỉnh kết luận trách nhiệm để xảy ra các tồn tại, hạn chế, vi phạm trong công tác quản lý tài chính thuộc về Giám đốc, thành viên Hội đồng thành viên, kế toán trưởng, kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác tham mưu, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện; chưa kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các thiếu sót, dẫn đến để xảy ra các tồn tại, sai sót trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật.

Trách nhiệm để xảy ra các tồn tại, hạn chế, vi phạm về công tác quản lý, sử dụng đất thuộc về Giám đốc, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 và các bộ phận chuyên môn, cá nhân có liên quan trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát công tác quản lý, sử dụng đất của công ty.

Nhiều nội dung kiến nghị của Thanh tra tỉnh Quảng Trị tại Kết luận số 497/KL-TTr, ngày 21/6/2022 chưa được Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 thực hiện hoàn thành sau thanh tra - Ảnh: B.T

Thanh tra tỉnh cũng chỉ rõ, việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và quyết định về phê duyệt phương án sử dụng đất của công ty chưa kịp thời, đầy đủ đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn; ảnh hưởng việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai và hiệu quả quản lý nhà nước đối với quỹ đất được giao, cho thuê.

Để giúp Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 và UBND các xã, phường: Cam Lộ, Hiếu Giang, Ái Tử, Cồn Tiên, Đông Hà và Nam Đông Hà khắc phục, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế, sai phạm đã được kết luận thanh tra chỉ ra và không để tái diễn trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các nội dung kết luận thanh tra theo đúng quy định pháp luật; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xử lý các khó khăn, vướng mắc nếu vượt thẩm quyền trong việc xử lý các nội dung của kết luận thanh tra. Trong trường hợp, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 hoặc UBND các xã, phường không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định.