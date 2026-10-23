Chấn chỉnh công tác quản lý bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp

Hiện trường vụ phá rừng tại xã Đam Rông 1, tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện Công văn số 15931/SNNMT-TCCB ngày 21/10/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường, về việc cho ý kiến đối với nội dung rà soát, xử lý trách nhiệm của Chi cục Kiểm lâm. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo: Giao Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lạc Dương, Lâm Hà, Đam Rông, Quảng Phú, Nam Nung tổ chức quán triệt, yêu cầu tập thể, công chức Kiểm lâm làm việc tại địa bàn để xảy ra phá rừng, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ giao; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, chính quyền địa phương trong quá trình xác minh, điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về lâm nghiệp.

Kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin cho cơ quan Công an về các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm có tổ chức, để phối hợp xác minh, xử lý nghiêm. Đồng thời, rà soát các vụ vi phạm do đơn vị đã xử lý hoặc được cấp thẩm quyền ban hành quyết định xử lý giao thực hiện, để theo dõi, đôn đốc việc thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính (đặc biệt là biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vụ phá rừng).

Chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo, điều hành, phân công nhiệm vụ đối với công chức; tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp ngay từ cơ sở, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, nổi cộm; tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các khu vực, địa bàn trọng điểm về phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp,...; xử lý nghiêm các vụ vi phạm theo quy định.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao vai trò, trách nhiệm của Kiểm lâm làm việc tại địa bàn trong công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lơ là, thiếu trách nhiệm hoặc có dấu hiệu buông lỏng quản lý rừng tại cơ sở; Chi cục trưởng sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn được giao quản lý mà không phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Giao Phòng Tổ chức, tuyên truyền và Xây dựng lực lượng, phối hợp các phòng, theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, làm cơ sở đánh giá tập thể, cá nhân có liên quan; kịp thời đề xuất, kiến nghị Chi cục trưởng chỉ đạo xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân vi phạm; đồng thời, làm cơ sở để xét thi đua cuối năm./.