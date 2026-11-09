Chấn chỉnh an toàn khai thác mỏ sau vụ tai nạn khiến 2 công nhân tử vong

Sau vụ tai nạn lao động tại mỏ đá 99 (xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An) khiến hai công nhân tử vong vào ngày 7/11, tỉnh Nghệ An đang tăng cường chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt là việc tuân thủ quy trình kỹ thuật và bảo đảm an toàn lao động tại các mỏ, tỉnh Nghệ An đang tăng cường chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt là việc tuân thủ quy trình kỹ thuật và bảo đảm an toàn lao động tại các mỏ

Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Nghệ An, thời gian qua công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; tuy nhiên vẫn còn một số tổ chức chưa chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định về hoạt động khoáng sản, nhất là về thiết kế mỏ, các quy định về kỹ thuật an toàn để xảy ra sự cố, vụ việc mất an toàn lao động...

Theo đó, Sở Công Thương yêu cầu chính quyền các xã, phường và doanh nghiệp khai thác khoáng sản nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật.

Trong đó, các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra sườn tầng, bờ mỏ, bãi thải; kịp thời phát hiện nguy cơ trượt lở đất đá và dừng khai thác khi có dấu hiệu mất an toàn.

Đồng thời, các doanh nghiệp phải tổ chức khai thác đúng thiết kế, phạm vi và công suất được cấp phép; tuân thủ quy trình vận hành máy móc, thiết bị và các quy chuẩn kỹ thuật về an toàn mỏ.

Công tác kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị cũng cần được thực hiện thường xuyên nhằm hạn chế sự cố trong quá trình sản xuất.

Đối với chính quyền địa phương, phải tăng cường kiểm tra thực địa, kịp thời phát hiện và xử lý tình trạng khai thác chưa hoàn thiện thủ tục thuê đất, khai thác vượt mốc giới, đổ thải không đúng quy định.

Trách nhiệm quản lý của chính quyền cơ sở cũng được nhấn mạnh, nhất là trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm ngay từ đầu.

Như tin đã đưa, ngày 7/11 trong quá trình làm việc tại khu vực trên cao của mỏ đá 99 (thuộc xóm Đại Huệ, xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An), hai người đàn ông bất ngờ rơi xuống đất.

Vụ tai nạn khiến hai người tử vong. Danh tính hai nạn nhân được xác định là Đ.V.H. (sinh năm 1985) và Đ.V.H. (sinh năm 2001), cùng trú tại xóm Đại Huệ, xã Bạch Hà. Các nạn nhân có quan hệ chú cháu, cùng trú tại địa phương./.