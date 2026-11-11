Chấn chỉnh 7 xã ở Gia Lai

Ngày 11/11, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm của chủ tịch UBND các xã Mang Yang, Lơ Pang, Hra, Ayun, Đak Pơ, Kbang, KDang trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Theo Thanh tra tỉnh Gia Lai, xã Hra chưa niêm yết công khai nội quy tiếp công dân, có mở sổ tiếp công dân nhưng sử dụng không đúng mẫu quy định, chưa đúng quy định.

Tại xã Lơ Pang, chủ tịch UBND xã đã ủy quyền cho Phó chủ tịch UBND xã thực hiện tiếp công dân định kỳ (3 kỳ trong năm 2025) và chưa mở sổ tiếp công dân, thực hiện chưa đúng quy định.

Hra - một trong các xã xảy ra tồn tại mà Thanh tra tỉnh Gia Lai - nêu trong kết luận.

Các xã Mang Yang, Ayun và KDang chưa ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung trong sổ theo dõi tiếp công dân thường xuyên, định kỳ. Việc sắp xếp, thống kê mục lục hồ sơ khiếu nại đối với vụ việc đã giải quyết tại xã Đak Pơ chưa đúng quy định.

Xã Kbang chưa mở sổ theo dõi việc tiếp nhận, xử lý đơn, cũng như chưa sắp xếp, thống kê theo mục lục hồ sơ khiếu nại đối với vụ việc đã giải quyết.

Ngoài ra, xã Ayun xây dựng kế hoạch về thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng còn chung chung, chưa đầy đủ, cụ thể và chưa bám sát nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh. UBND các xã Đak Pơ, Hra, KDang ban hành kế hoạch về phòng, chống tham nhũng còn chậm so với thời gian quy định.

Đặc biệt, các xã KDang, Mang Yang, Ayun, Hra, Lơ Pang và Đak Pơ chưa đăng tải công khai kịp thời một số nội dung trên trang thông tin điện tử, Đak Pơ, Hra, Lơ Pang và Mang Yang chưa đăng tải kịp thời phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên trang thông tin điện tử. Ngoài ra, các xã Đak Pơ, Lơ Pang và Mang Yang chưa lập đầy đủ hồ sơ minh chứng việc niêm yết công khai thông báo thu hồi đất.

Riêng các xã Mang Yang, Ayun, Đak Pơ, Hra và Lơ Pang ban hành báo cáo kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2025 chậm. Xã Mang Yang, Hra và Lơ Pang chưa lập sổ theo dõi việc kê khai, giao, nhận bản kê khai…

Trước các tồn tại trên, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các xã Mang Yang, Lơ Pang, Hra, Ayun, Đak Pơ, Kbang và KDang chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và công chức có liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm thuộc trách nhiệm được giao. Ngoài ra, các xã trên cần khẩn trương thực hiện các biện pháp cụ thể để khắc phục đầy đủ những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua thanh tra.