Chân cầu vượt ở Hà Nội hóa 'vườn hoa' bằng ánh sáng, viral 'thành phố sợi chỉ'

Hình ảnh hoa rực rỡ được trình chiếu nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ trên Threads. Một bài đăng thu hút hơn 142.000 lượt xem, trong khi bài viết khác cũng nhận gần 3K lượt "thả tim" sau hơn 1 ngày đăng tải.

Khi được hỏi về nơi "ngắm hoa" đặc biệt này, chủ bài đăng cho biết có thể tìm kiếm "54 đường Cầu Giấy", để ý trụ cầu ở khu vực ngã tư. Một số người dùng khác cũng cho biết từng bắt gặp hiệu ứng tương tự, ấn tượng với khung cảnh vì giúp "xả stress" sau một ngày làm việc, học tập.

Một số bình luận của dân mạng:

"Lâu không lượn lờ, hôm qua vừa đi qua tôi kiểu waooo đến cái chân cầu cũng có hoa rồi kìaaaa".

"Đi qua mấy lần cũng thấy cute."

"Có thể thành xu hướng check LED mới."

Khu vực dưới chân cầu gần Lotte Center Liễu Giai nổi bật với hiệu ứng hoa ánh sáng nhiều màu sắc. - Ảnh: Hải Anh

Theo ghi nhận của phóng viên, hiệu ứng "nở hoa" cũng xuất hiện tại khu vực dưới chân cầu gần Lotte Center Liễu Giai. Những hình ảnh hoa kết hợp cùng hệ thống đèn khiến các trụ cầu trở nên rực rỡ khi trời tối. Hiệu ứng này không xuất hiện liên tục, như tối 21/9, khu vực trên không được chiếu, trong khi tối 22/9 hiệu ứng "hoa nở" lại xuất hiện.