Chân cầu Ba Son ở TP.HCM ngập nặng, nhiều xe chết máy

Mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực TP.HCM từ trưa 23/9, gây ngập trên một số tuyến đường. Chân cầu Ba Son (phường An Khánh) ngập hơn một giờ. Phương tiện di chuyển khó khăn.

Nhiều xe chết máy, người dân phải dắt bộ. Đoạn ngập khoảng gần 100 mét từ Trần Bạch Đằng đến đường D1.

Người dân chật vật chạy xe qua đoạn đường ngập nước gần cầu Ba Son.

Cùng thời điểm, mưa xuất hiện tại nhiều khu vực khác bao gồm phường Xóm Chiếu, phường Sài Gòn, xã Nhà Bè... của thành phố. Một số tuyến đường ghi nhận nước đọng tại các vị trí thấp sau những đợt mưa tăng cường. Đường Huỳnh Tịnh Của (phường Thạnh Mỹ Tây) ngập quá nửa bánh xe. Đến 14h, mưa đã tạnh nhưng nước vẫn chưa rút.

Khoảng 13h, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn giao Hoàng Sa (phường Sài Gòn), ngập nước, phương tiện di chuyển trên đoạn đường phải giảm tốc độ.

Người dân 2 bên đường Nguyễn Thị Minh Khai vớt rác tại các nắp cống để thoát nước. Theo ông Trần Văn Hưng, Phó giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, TP.HCM đang trong một đợt mưa diện rộng kéo dài khoảng 5 ngày. Trong hai ngày 21-22/9, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa trên 100 mm, trong đó Nhà Bè cao nhất với 249 mm. Ông Hưng cho biết đợt mưa kéo dài do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp vùng xoáy thấp từ biển di chuyển vào đất liền. Sáng 23/9, nhiều khu vực như Bình Thạnh, Thủ Đức và trung tâm TP.HCM đã xuất hiện mưa lớn trong khoảng 30 phút.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, ngày 23/9 là thời điểm mưa lớn tập trung mạnh tại TP.HCM và Nam Bộ. Thành phố có mưa vừa, mưa to đến rất to, tập trung từ trưa, chiều đến tối và có thể kéo dài trong đêm.

Từ ngày 23 đến 25/9, TP.HCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 48 giờ phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 150 mm. Riêng một số khu vực như Cần Giờ được dự báo có thể đạt 90-150 mm. Trong ảnh, người dân chật vật đi qua đoạn ngập nước gần cầu Ba Son, chiều 23/9.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp, đô thị, ven sông và kênh rạch. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Trong ảnh, người dân di chuyển qua vùng nước ngập tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, giao Hoàng Sa, trong cơn mưa chiều 23/9.

Mưa thường tập trung vào chiều tối, giờ tan tầm. Sau những trận mưa lớn, nước có thể dồn nhanh tại các vị trí thấp, trong khi lượng phương tiện trên đường tăng cao.

TP.HCM mưa lớn, xe cộ ùn tắc giờ tan tầm Mưa lớn trút xuống TP.HCM chiều 22/9 khiến nhiều tuyến đường đọng nước, giao thông ùn ứ. Dòng xe nối dài trên đường Trương Công Định (quận Tân Bình cũ) giữa lúc mưa nặng hạt.