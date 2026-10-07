Chân cầu Ba Son ngập, kẹt xe kéo dài sau mưa lớn

TP.HCM mưa trắng trời kèm sấm chớp giờ tan tầm Cơn mưa lớn trút xuống TP.HCM chiều tối 7/10, đúng giờ tan tầm, khiến việc di chuyển trên các tuyến đường trung tâm trở nên khó khăn.

Chiều 7/10, mưa to xuất hiện tại nhiều khu vực ở TP.HCM. Cơn mưa nặng hạt nhanh chóng khiến một số tuyến đường xảy ra hiện tượng ngập. Khoảng 18h, chân cầu Ba Son (phường An Khánh), nhiều chỗ nước dâng cao hơn nửa bánh xe. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, đoạn ngập ở chân cầu khiến làn ôtô kẹt kéo dài, hướng từ phường Sài Gòn qua phường An Khánh. Ảnh: Duy Hiệu.

Xe cộ di chuyển khó khăn do ngập, mưa lớn và tầm nhìn giảm. Một số người phải dắt bộ xe để tránh bị chết máy. Ảnh: Duy Hiệu.

Hai máy bơm di động của Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM nhanh chóng được bố trí ở một khu vực ngập. Ảnh: Duy Hiệu.

Đoạn ngập dưới chân cầu Ba Sơn kéo dài hơn 100 mét, từ Trần Bạch Đằng đến đường D1. Ảnh: Duy Hiệu.

Cơn mưa cũng khiến giao thông trên đường Điện Biên Phủ ùn ứ nhẹ do đúng vào giờ tan tầm. Ảnh: Duy Hiệu.

Khoảng 18h, đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Sài Gòn) ngập ngay dưới chân cầu Thị Nghè. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh (phường Bình Thạnh) cũng ghi nhận một đoạn bị ngập nước, phương tiện di chuyển chậm. Ảnh: Hoài Bảo.

Mưa lớn trong khoảng thời gian ngắn khiến nước không kịp thoát, tràn vào nhà người dân trong hẻm 405 Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Bình Thạnh). Ảnh: Hoài Bảo.

Xe ôtô cũng bị ngập nước, di chuyển khó khăn trong con hẻm. Ảnh: Hoài Bảo.

Nước ngập tới đầu gối, người dân lội bì bõm về nhà vào giờ tan tầm. Ảnh: Hoài Bảo.

Theo dự báo, trong các giờ tiếp theo, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét trên toàn bộ khu vực thuộc các phường Bến Thành, Bình Tiên, Diên Hồng, Sài Gòn, Tân Thuận, Tân Mỹ, Phú Định... và các xã như Châu Pha, Ngãi Giao, Bình Giã... Ảnh: Hoài Bảo.

Khoảnh khắc bầu trời TP.HCM chuyển màu đỏ Khoảng 18h ngày 7/10, nhiều người dân sinh sống tại khu vực quận 8 cũ (TP.HCM) bắt gặp cảnh tượng bầu trời có màu hồng đến đỏ.