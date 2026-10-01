Chặn 6 đối tượng mang hung khí chuẩn bị đi gây rối trên các tuyến đường

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Trước đó, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, khoảng 16 giờ chiều 28/9, Công an phường Trường Vinh phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên đang tụ tập tại khu vực đường Nguyễn Duy Trinh (khối Hưng Dũng 7, phường Trường Vinh), mang theo vũ khí thô sơ như: kiếm tự chế, súng bắn đạn bi, chờ đến tối đi gây rối trật tự công cộng trên tuyến đường thuộc khu vực trung tâm.

Lấy lời khai các đối tượng

Xác định, nhóm đối tượng có nguy cơ phát sinh hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường Trường Vinh đã triển khai lực lượng tiến hành xác minh, kiểm tra để ngăn chặn.

Tiến hành kiểm tra tại một khách sạn trên đường Nguyễn Duy Trinh, Công an phường Trường Vinh phát hiện nhóm đối tượng gồm: T.H.H. (SN 2008, trú phường Trường Vinh), T.N.A. (SN 2009, trú tại xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An), N.C.T. (SN 2010), N.X.A. (SN 2006, cùng trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An), T.V.A. (SN 2008, trú phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) và N.K.Q. (SN 2005, trú phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An). Khám xét tại hiện trường, Công an thu giữ được một số vũ khí thô sơ gồm: kiếm và súng bắn đạn bi.

Hung khí các đối tượng mang theo để đi gây rối

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai tụ tập, bàn bạc, mang theo hung khí, chờ đến tối sẽ chở nhau di chuyển trên các tuyến đường thuộc trung tâm. Nếu phát hiện những thanh, thiếu niên khác, cả nhóm sẽ khiêu khích, đe dọa và sẵn sàng dùng hung khí để tấn công. Đáng chú ý, nhóm đối tượng này dự định còn dùng điện thoại quay video, chụp hình để đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút tương tác, tạo tâm lý hiếu thắng, cổ súy cho những hành vi lệnh chuẩn.

Hiện Công an phường Trường Vinh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.