Mbappe lập cú đúp giúp Real Madrid thắng ấn tượng. Ảnh: UEFA

Tâm điểm của loạt trận rạng sáng nay là màn ngược dòng ấn tượng của Real Madrid tại Bernabéu. PSV bất ngờ vượt lên dẫn trước nhờ quả phạt đền thành công của Ivan Perišić trong hiệp một. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã thay đổi cục diện sau giờ nghỉ.

Federico Valverde ghi bàn gỡ hòa, trước khi Jude Bellingham – được tung vào sân ở đầu hiệp hai – lập siêu phẩm sút xa đưa Real Madrid vượt lên. Kylian Mbappé tiếp tục tỏa sáng với cú đúp, còn Vinícius Júnior ấn định chiến thắng 5-1.

Chiến thắng giúp Real Madrid duy trì thành tích toàn thắng sau 5 lượt trận và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 15 điểm, trước khi PSG ra sân ở lượt trận rạng sáng mai.

Trong khi đó, á quân Arsenal đã lần thứ 2 bị mất điểm ở Champions League mùa này khi tiếp Dortmund trên sân nhà. Pháo thủ khởi đầu đầy chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 10. Viktor Gyökeres tung cú sút đẹp mắt, đưa bóng đi cầu vồng vượt qua tầm với của thủ môn Gregor Kobel.

Dù kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều sức ép, đội chủ nhà không thể gia tăng cách biệt. Borussia Dortmund tận dụng tốt cơ hội trong hiệp hai khi Maximilian Beier kết thúc thành công pha tấn công xuất phát từ tình huống bứt tốc của Joane Gadou, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Những phút cuối, Arsenal đẩy cao đội hình tìm bàn quyết định. Gyökeres đánh đầu trong tư thế lao người nhưng bóng đi chệch khung thành, còn Declan Rice có cú dứt điểm cận thành đưa bóng trúng cột dọc. Arsenal phải chấp nhận chia điểm dù là đội tạo được nhiều sức ép hơn. Noni Madueke được UEFA bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Đại diện khác của nước Anh là Manchester City trải qua trận đấu khó khăn trước Napoli ngay trên sân Etihad. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng, nhưng thế trận trở nên sôi động sau giờ nghỉ.

Rasmus Højlund, trong ngày trở lại Manchester, mở tỷ số cho Napoli bằng cú sút chìm chéo góc. Man City nhanh chóng đáp trả khi Ayyoub Bouaddi ghi bàn thắng đầu tiên ở cấp độ đội một sau đường kiến tạo của cầu thủ vào sân thay người Jeremy Doku.

Napoli một lần nữa vượt lên nhờ cú vô-lê đẹp mắt của Noa Lang. Tuy nhiên, đội khách không thể bảo toàn lợi thế. Rayan Cherki, cũng là một cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, tung cú sút quyết đoán ở góc hẹp để gỡ hòa 2-2.

Man City tránh được thất bại thứ hai trên sân nhà tại vòng phân hạng, nhưng kết quả hòa khiến đội bóng của Pep Guardiola bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí. Cherki được UEFA trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Bảng xếp hạng sau 5 lượt trận:

* PSG và Barcelona mới thi đấu 4 trận tại thời điểm chốt bảng này, do lượt trận thứ năm của họ diễn ra ngày 25/11. Bảng xếp hạng có thể thay đổi sau loạt trận tiếp theo.