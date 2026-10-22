Champions League: Real Madrid đại thắng, MU thảm bại trước Como

Real Madrid thắng đậm RB Leipzig

Real Madrid tiếp tục khẳng định sức mạnh tại Champions League 2026/2027 bằng chiến thắng 4-1 trước RB Leipzig trên sân Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe trở thành điểm sáng với một bàn thắng và một pha kiến tạo, góp công giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha duy trì thành tích toàn thắng sau ba lượt trận vòng phân hạng.

Mbappe góp công lớn giúp Real Madrid đánh bại RB Leipzig 4-1, duy trì mạch toàn thắng tại Champions League (Ảnh: UEFA).

Dù được đánh giá cao hơn, Real Madrid không dễ dàng áp đặt thế trận trước đại diện nước Đức. RB Leipzig nhập cuộc tự tin, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và liên tục tạo ra những tình huống phản công nguy hiểm.

Thủ môn Thibaut Courtois phải trổ tài cứu thua trước các pha dứt điểm của Romulo và Christopher Nkunku. Trong khi đó, hàng công đội chủ nhà cũng gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 43 khi Bernardo Silva tận dụng tình huống bóng bật ra trong vòng cấm, dứt điểm mở tỷ số cho Real Madrid. Có lợi thế dẫn bàn, đội chủ nhà thi đấu thanh thoát hơn trong hiệp hai. Phút 52, Mbappe thực hiện đường chuyền thuận lợi để Arda Guler nhân đôi cách biệt.

Đến phút 83, tiền đạo người Pháp trực tiếp ghi tên lên bảng tỷ số bằng cú dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-0. RB Leipzig có bàn rút ngắn cách biệt nhờ công Tidiam Gomis ở phút 85. Tuy nhiên, chỉ hai phút sau, Yan Diomande lập công, ấn định chiến thắng 4-1 cho Real Madrid.

Ba điểm giành được giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại đấu trường châu Âu. Màn trình diễn của Mbappe cũng mang đến tín hiệu tích cực trước cuộc đối đầu quan trọng với Barcelona tại La Liga.

MU thảm bại trước Como, Arsenal cầm hòa Bayern Munich

Trái ngược với Real Madrid, Man United trải qua trận đấu đáng quên khi thất bại 1-4 trên sân Giuseppe Sinigaglia của Como. Đội bóng nước Anh sớm rơi vào thế bất lợi khi Nico Paz ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3.

MU gây thất vọng khi nhận thất bại 1-4 trước Como tại vòng phân hạng Champions League (Ảnh: UEFA).

Bàn thua khiến MU gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi, trong khi đội chủ nhà liên tục khai thác khoảng trống nơi hàng phòng ngự đối phương.

Sau giờ nghỉ, Como tiếp tục duy trì sức ép. Phút 49, Tasos Douvikas nhân đôi cách biệt trước khi Nico Paz hoàn tất cú đúp ở phút 57, đưa đội chủ nhà dẫn trước 3-0.

Những điều chỉnh của MU không mang lại hiệu quả như mong đợi. Phút 76, Jacobo Ramon đánh đầu ghi bàn thứ tư cho Como, gần như chấm dứt hy vọng có điểm của đội khách. Phải đến phút 90+1, Joshua Zirkzee mới ghi bàn danh dự, khép lại thất bại 1-4 của MU.

Kết quả này tiếp tục phơi bày những hạn chế trong khả năng phòng ngự, tổ chức lối chơi và ứng phó trước sức ép của đội bóng thành Manchester. Ngược lại, Como cho thấy sự hiệu quả trong cách tiếp cận trận đấu và khả năng tận dụng cơ hội.

Ở một cuộc đối đầu đáng chú ý khác, Arsenal giành trận hòa 2-2 trên sân Bayern Munich. Đại diện nước Anh thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường khi Declan Rice ghi bàn gỡ hòa ở phút 82, giúp đội khách rời Allianz Arena với một điểm.

Trong khi đó, Aston Villa đánh bại Viking 3-1, Inter Milan vượt qua Shakhtar Donetsk 1-0, còn Club Brugge thắng Lens 3-0. Galatasaray cũng giành chiến thắng 4-2 trước Lille.

Kết quả Champions League rạng sáng 22/10/2026 Como 4-1 Man United Lille 2-4 Galatasaray Real Madrid 4-1 RB Leipzig Bayern Munich 2-2 Arsenal Aston Villa 3-1 Viking FK Club Brugge 3-0 Lens Inter Milan 1-0 Shakhtar Donetsk Real Betis 1-0 Feyenoord Sporting CP 2-3 LASK Linz