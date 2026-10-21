Champions League: PSG hạ Barca, Liverpool thắng kịch tính

PSG đánh bại Barcelona trong trận cầu sáu bàn thắng

Tâm điểm lượt trận thứ ba vòng phân hạng Champions League 2026/2027 là cuộc đối đầu giữa Paris Saint-Germain (PSG) và Barcelona trên sân Công viên các Hoàng tử. Hai đội tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, trước khi đại diện nước Pháp giành chiến thắng 4-2.

PSG giành chiến thắng 4-2 trước Barcelona trong màn rượt đuổi tỷ số kịch tính tại Champions League (Ảnh: UEFA).

Với lợi thế sân nhà, PSG nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Barcelona. Ngay những phút đầu, Khvicha Kvaratskhelia đưa bóng tìm đến khung gỗ, trong khi Ousmane Dembele và Desire Doue cũng có cơ hội dứt điểm.

Barcelona dần lấy lại thế trận nhưng thủ môn Matvey Safonov thi đấu tập trung, ngăn chặn những tình huống nguy hiểm. Ở chiều ngược lại, Joan Garcia cũng nhiều lần cứu thua xuất sắc cho đội khách.

Thế cân bằng bị phá vỡ vào cuối hiệp một khi Desire Doue tung cú sút chìm hiểm hóc, đưa PSG vượt lên dẫn trước.

Bước sang hiệp hai, Barcelona đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Nỗ lực của đội khách được đền đáp khi Xavi Espart thực hiện pha đột phá và dứt điểm chính xác, quân bình tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, PSG tiếp tục thể hiện khả năng tận dụng cơ hội. Lucas Hernandez đánh đầu ghi bàn sau tình huống phạt góc, giúp đội chủ nhà tái lập lợi thế.

Phút 79, Lamine Yamal tỏa sáng với pha xử lý kỹ thuật, đưa trận đấu trở về thế cân bằng 2-2. Dẫu vậy, niềm vui của Barcelona chỉ kéo dài hai phút trước khi Vitinha ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2.

Đến phút 86, Fabian Ruiz ấn định chiến thắng 4-2 cho PSG. Kết quả này giúp đội bóng thủ đô nước Pháp duy trì thành tích toàn thắng sau ba lượt trận, đồng thời nối dài chuỗi bất bại tại Champions League lên 13 trận. Barcelona phải nhận thất bại đầu tiên kể từ đầu mùa giải.

Liverpool ngược dòng, Man City thắng đậm

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Liverpool trải qua 90 phút đầy cảm xúc trước Villarreal trên sân Anfield. Đội bóng nước Anh bị dẫn trước hai bàn nhưng vẫn giành chiến thắng chung cuộc 4-3.

Liverpool ngược dòng đánh bại Villarreal 4-3 trên sân Anfield, duy trì mạch toàn thắng tại Champions League (Ảnh: Reuters).

Villarreal gây bất ngờ khi Georges Mikautadze mở tỷ số ngay phút thứ 4. Đến phút 29, Sergi Cardona nhân đôi cách biệt, khiến Liverpool đứng trước nguy cơ nhận thất bại trên sân nhà.

Trong tình thế khó khăn, Alexis Mac Allister đánh đầu rút ngắn tỷ số, thắp lại hy vọng cho đội chủ sân Anfield. Trước khi hiệp một khép lại, Ronald Araujo ghi bàn đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Sang hiệp hai, Liverpool duy trì sức ép và hoàn tất màn ngược dòng. Mac Allister ghi bàn thứ hai sau đường kiến tạo của Rio Ngumoha, trước khi Florian Wirtz nâng tỷ số lên 4-2.

Những phút cuối, Tanitoluwa Oluwaseyi rút ngắn cách biệt xuống 3-4 cho Villarreal. Tuy nhiên, Liverpool bảo vệ thành công lợi thế, qua đó duy trì thành tích toàn thắng sau ba lượt trận.

Trong khi đó, Manchester City có chiến thắng thuyết phục 5-1 trước AEK Athens trên sân Etihad. Phil Foden trở thành ngôi sao sáng nhất với cú hat-trick, góp phần khẳng định sức mạnh hàng công của đội bóng nước Anh.

Elliot Anderson mở tỷ số ở phút 12, trước khi Foden nhân đôi cách biệt ở phút 34. Dù Stavros Pilios ghi bàn rút ngắn tỷ số cho AEK Athens đầu hiệp hai, đội khách vẫn không thể ngăn cản sức tấn công của Man City.

Rayan Cherki lập công ở phút 57, sau đó Foden ghi thêm hai bàn ở phút 65 và 76 để hoàn tất cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp tại Champions League.

Ở những trận đấu khác, AS Roma thắng Slovan Bratislava 4-0, PSV Eindhoven vượt qua Porto 1-0, trong khi Stuttgart hòa Atletico Madrid 1-1.

Kết quả Cup C1 Châu Âu hôm nay 21/10: Fenerbahce 2-2 Slavia Praha Sabah Baku 1-2 Dortmund AS Roma 4-0 Slovan Bratislava Liverpool 4-3 Villarreal Man City 5-1 AEK Athens Napoli 3-2 Bodo Glimt PSG 4-2 Barcelona FC Porto 0-1 PSV Eindhoven Stuttgart 1-1 Atletico Madrid