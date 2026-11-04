Champions League: MU ngược dòng ngoạn mục, PSG thắng hủy diệt

MU ngược dòng kịch tính, Barcelona thắng thuyết phục

Rạng sáng 4/11, lượt trận thứ tư vòng phân hạng Champions League 2026-2027 diễn ra với nhiều kết quả đáng chú ý. Tâm điểm là màn lội ngược dòng của Manchester United (MU) trước AS Roma trên sân Old Trafford, trong khi Barcelona thể hiện sức mạnh tấn công bằng chiến thắng 3-0 trước Aston Villa.

Matheus Cunha tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, giúp MU lội ngược dòng đánh bại AS Roma 3-2 ngay trên sân nhà Old Trafford (Ảnh: UEFA).

Tiếp đón Roma, MU nhập cuộc thiếu tập trung và sớm phải trả giá bởi những sai lầm trong phòng ngự. Ngay phút 11, Matias Soule tung cú cứa lòng chân trái hiểm hóc, đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Chỉ bảy phút sau, Roma tiếp tục được hưởng phạt đền khi bóng chạm tay hậu vệ Ayden Heaven trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Donyell Malen thực hiện thành công, nhân đôi cách biệt cho đại diện Serie A.

Bị dẫn trước 0-2 sau hiệp một, MU đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ khi bước vào hiệp hai. Bruno Fernandes rút ngắn tỷ số xuống 1-2 từ chấm phạt đền sau khi được thực hiện lại cú sút 11m.

Bàn thắng giúp đội chủ sân Old Trafford lấy lại sự tự tin và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Bryan Mbeumo suýt ghi bàn gỡ hòa khi cú dứt điểm đưa bóng chạm cả hai cột dọc.

Phải đến phút 83, nỗ lực của MU mới được đền đáp. Tận dụng tình huống phá bóng không thành công của hậu vệ Roma, Matheus Cunha dứt điểm cận thành, quân bình tỷ số 2-2.

Chỉ ba phút sau, tiền đạo người Brazil tiếp tục tỏa sáng với pha dứt điểm ở góc hẹp, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-2. Dù Cunha bị truất quyền thi đấu cuối trận, MU vẫn bảo toàn kết quả, qua đó chấm dứt chuỗi chín trận liên tiếp không thắng.

Ở trận đấu khác, Barcelona không gặp nhiều khó khăn khi tiếp đón Aston Villa. Đội bóng Tây Ban Nha sớm chiếm ưu thế nhờ khả năng kiểm soát bóng và những pha phối hợp tốc độ.

Phút thứ 7, Lamine Yamal gây sức ép, đoạt bóng rồi thực hiện cú cứa lòng chân trái mở tỷ số. Sang hiệp hai, Raphinha trở thành tâm điểm khi liên tiếp ghi hai bàn, giúp Barcelona khép lại trận đấu với chiến thắng 3-0.

PSG đại thắng, Bayern Munich khuất phục Atletico Madrid

Nếu MU tạo nên màn ngược dòng giàu cảm xúc thì Paris Saint-Germain (PSG) lại gây ấn tượng bằng sức mạnh tấn công vượt trội trong chuyến làm khách trước Villarreal.

PSG phô diễn sức mạnh hủy diệt khi đánh bại chủ nhà Villarreal 6 bàn không gỡ tại vòng phân hạng Champions League (Ảnh: UEFA).

Nhà đương kim vô địch Champions League chỉ mất 17 phút để ghi bốn bàn thắng. Joao Neves mở tỷ số ở phút thứ 9 bằng pha đánh đầu chính xác, trước khi Desire Doue và Senny Mayulu lần lượt lập công ở phút 12 và 13.

Chưa dừng lại, Fabian Ruiz tiếp tục ghi bàn ở phút 17, giúp PSG tạo cách biệt bốn bàn ngay trong hiệp một. Việc liên tục xuyên thủng hàng phòng ngự Villarreal cho thấy khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả của đại diện nước Pháp.

Bước sang hiệp hai, PSG duy trì thế trận chủ động. Fabian Ruiz hoàn tất cú đúp, trước khi David Boly ghi bàn ở phút 78, ấn định chiến thắng 6-0.

Màn trình diễn áp đảo trên sân khách tiếp tục khẳng định sức mạnh của PSG, đồng thời cho thấy đội bóng thủ đô Paris vẫn là ứng viên đáng gờm trong cuộc đua vô địch Champions League mùa này.

Trong khi đó, Bayern Munich cũng giành chiến thắng quan trọng khi đánh bại Atletico Madrid 2-0 ngay trên sân khách. Sau hiệp một không có bàn thắng, đại diện Bundesliga khai thông thế bế tắc ở phút 54 nhờ pha lập công của Lennart Karl.

Đến phút 74, Konrad Laimer tiếp tục ghi bàn, nhân đôi cách biệt cho Bayern Munich. Dù nỗ lực đẩy cao đội hình trong những phút còn lại, Atletico Madrid không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội khách và chấp nhận thất bại 0-2.

Khép lại loạt trận rạng sáng 4/11, MU, Barcelona, PSG và Bayern Munich đều giành trọn ba điểm. Trong đó, màn ngược dòng của MU cùng những chiến thắng đậm của Barcelona và PSG trở thành điểm nhấn đáng chú ý tại lượt trận thứ tư Champions League 2026-2027.

Kết quả Champions League 2026/2027 rạng sáng 4/11: Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting CP Galatasaray 2-0 VfB Stuttgart Feyenoord 0-3 Inter Milan LASK Linz 4-0 Slovan Bratislava Manchester United 3-2 AS Roma Atletico Madrid 0-2 Bayern Munich Barcelona 3-0 Aston Villa Bodo/Glimt 0-0 Lille Villarreal 0-6 PSG