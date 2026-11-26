Lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League 2026/27 khép lại vào rạng sáng 26/11 (giờ Việt Nam) với hàng loạt kết quả đáng chú ý. Real Madrid trở thành đội bóng duy nhất duy trì thành tích toàn thắng, trong khi PSG, Arsenal, Manchester City và Manchester United đều phải chia điểm với đối thủ.

Hình minh họa

Real Madrid dẫn đầu, Liverpool và Barcelona thăng tiến

Chiến thắng 5-1 trước PSV Eindhoven giúp Real Madrid vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Champions League với 15 điểm tuyệt đối sau 5 lượt trận. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ghi được 18 bàn thắng và để thủng lưới 8 lần.

PSG đánh mất ngôi đầu sau trận hòa 2-2 trước AS Roma. Đại diện nước Pháp hiện có 13 điểm, kém Real Madrid 2 điểm nhưng vẫn sở hữu hàng công tốt nhất giải đấu với 22 bàn thắng.

Bất ngờ lớn ở mùa giải năm nay là Como. Đại diện Serie A đánh bại AEK Athens với tỷ số 1-0, qua đó giữ vị trí thứ 3 với 12 điểm và hiệu số +14.

Barcelona vươn lên vị trí thứ 4 sau chiến thắng 4-1 trước Sabah. Liverpool cũng cải thiện đáng kể thứ hạng khi đánh bại Club Brugge 3-0 trên sân khách để góp mặt trong top 5.

Real Betis, Arsenal và Manchester City lần lượt đứng ở các vị trí thứ 6, 7 và 8. Tuy nhiên, Man City đang chịu sức ép từ Sporting CP và Borussia Dortmund khi cả ba đội cùng có 10 điểm.

Trong khi đó, Manchester United tiếp tục gặp khó khăn trong cuộc đua giành vé trực tiếp vào vòng 1/8. Trận hòa 2-2 trên sân Sporting CP khiến Quỷ đỏ đứng thứ 19 với 7 điểm, kém nhóm 8 đội dẫn đầu 3 điểm.

Bayern Munich cũng gây thất vọng khi để thua Lille 1-2. Đại diện nước Đức hiện đứng thứ 15 với 8 điểm sau 5 lượt trận.

Bảng xếp hạng Champions League 2026/27 mới nhất ngày 26/11

Cập nhật sau khi kết thúc lượt trận thứ 5 vòng phân hạng.

Hạng 1–8: Vào thẳng vòng 1/8

Hạng 9–24: Đá play-off

Hạng 25–36: Bị loại

Các suất đi tiếp được xác định sau khi kết thúc 8 lượt trận vòng phân hạng.

Cuộc đua giành vé vào vòng 1/8 Champions League

Vòng phân hạng Champions League 2026/27 chỉ còn 3 lượt trận. Khoảng cách giữa các đội ở nhóm giữa bảng khá nhỏ, khiến cuộc cạnh tranh giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 trở nên khó lường.

Theo thể thức thi đấu, 8 đội dẫn đầu sẽ vào thẳng vòng 1/8. Các đội xếp từ thứ 9 đến 24 phải thi đấu play-off, trong khi 12 đội cuối bảng bị loại và không được chuyển xuống Europa League.

Với 15 điểm sau 5 trận, Real Madrid đang nắm lợi thế lớn. Ngược lại, MU và Bayern Munich cần cải thiện thành tích ở những lượt trận còn lại nếu muốn tránh vòng play-off.

Lượt trận thứ 6 Champions League sẽ diễn ra vào rạng sáng 9 và 10/12/2026 (giờ Việt Nam), với nhiều cặp đấu đáng chú ý như Arsenal gặp Real Madrid, Barcelona đối đầu Manchester City, MU gặp RB Leipzig và Liverpool tiếp đón Porto.

Vòng phân hạng sẽ chính thức khép lại vào rạng sáng 28/1/2027 theo giờ Việt Nam.