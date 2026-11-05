Champions League (5/11): Liverpool gục ngã, Real Madrid thắng nghẹt thở

Liverpool thất bại, Real Madrid ngược dòng ngoạn mục

Lượt trận thứ tư vòng phân hạng Champions League 2026-2027 diễn ra rạng sáng 5/11 (giờ Việt Nam) mang đến những cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Đáng chú ý, Liverpool bất ngờ để thua Fenerbahce 2-3, trong khi Real Madrid phải nhờ đến khoảnh khắc tỏa sáng ở phút bù giờ mới giành trọn ba điểm trước AEK Athens.

Fenerbahce vẫn giành chiến thắng ấn tượng 3-2 trước Liverpool ở vòng phân hạng Champions League (Ảnh: FSK).

Trên sân của Fenerbahce, Liverpool nhập cuộc chủ động và sớm cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số của Trey Nyoni ở phút 25. Tuy nhiên, lợi thế của đại diện nước Anh chỉ tồn tại trong bốn phút trước khi Mason Greenwood thực hiện cú đá phạt đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Bước sang hiệp hai, Liverpool tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 69, Alexander Isak đánh đầu chính xác sau đường chuyền của Cody Gakpo, giúp đội khách lần thứ hai vượt lên dẫn trước.

Dẫu vậy, hàng phòng ngự Liverpool không thể bảo toàn thành quả. Archie Brown gỡ hòa 2-2 ở phút 73, trước khi Vedat Muriqi đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2 cho Fenerbahce ở phút 79.

Thất bại khiến Liverpool đánh mất cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, trong khi Fenerbahce chấm dứt chuỗi 10 trận không thắng tại Champions League.

Ở trận đấu khác, Real Madrid cũng trải qua 90 phút đầy thử thách trên sân AEK Athens. Đội chủ nhà bất ngờ mở tỷ số nhờ công Aboubakary Koita ở phút 12, trước khi Jude Bellingham gỡ hòa bằng pha đánh gót kỹ thuật ở phút 32.

Sang hiệp hai, Stavros Pilios tiếp tục đưa AEK Athens vượt lên dẫn trước ở phút 75. Tuy nhiên, Kylian Mbappe nhanh chóng san bằng tỷ số 2-2 chỉ ba phút sau đó.

Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với kết quả hòa, Federico Valverde tung cú sút xa đẹp mắt ở phút 90+2, mang về chiến thắng 3-2 cho Real Madrid. Kết quả này giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha duy trì thành tích toàn thắng sau bốn lượt trận, giành 12 điểm và tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch.

Arsenal và Man City nhọc nhằn giành ba điểm

Trong khi Liverpool gây thất vọng, hai đại diện khác của bóng đá Anh là Arsenal và Manchester City đều hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng, dù phải trải qua những thời điểm khó khăn.

Man City vươn lên nhóm 8 đội dẫn đầu vòng phân hạng Champions League sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước RB Leipzig (Ảnh: MCFC).

Làm khách trên sân Slavia Prague, Arsenal khởi đầu thuận lợi khi Noni Madueke mở tỷ số ngay phút thứ 9. Đến phút 38, Viktor Gyokeres phối hợp ăn ý với Mikel Merino trước khi dứt điểm nhân đôi cách biệt.

Tưởng chừng chiến thắng đã nằm chắc trong tay, Arsenal bất ngờ gặp khó khăn khi đội chủ nhà đẩy cao đội hình trong hiệp hai. Thủ môn David Raya cùng hàng phòng ngự đội khách liên tục phải chống đỡ những pha tấn công nguy hiểm.

Phút 90, Wiktor Nowak rút ngắn tỷ số xuống 1-2, khiến những phút cuối trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, Arsenal vẫn bảo toàn được lợi thế, qua đó nối dài chuỗi bất bại trên sân khách tại Champions League lên 10 trận.

Ở cuộc đối đầu giữa RB Leipzig và Man City, đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 37 sau tình huống Castello Lukeba phản lưới nhà. Tuy nhiên, Ridle Baku đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút 49.

Man City tiếp tục dẫn bàn nhờ pha đánh đầu của Enzo Fernandez ở phút 58, nhưng Antonio Nusa nhanh chóng gỡ hòa 2-2 chỉ ba phút sau đó.

Trong thế trận giằng co, Erling Haaland một lần nữa chứng tỏ bản năng săn bàn khi đệm bóng cận thành từ đường chuyền của Elliot Anderson, ấn định chiến thắng 3-2 cho Man City.

Ba điểm quan trọng giúp đoàn quân của HLV Enzo Maresca có chiến thắng thứ ba sau bốn lượt trận, tiếp tục cạnh tranh vị trí trong nhóm tám đội dẫn đầu vòng phân hạng.