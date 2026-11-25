Real Madrid phô diễn sức mạnh

Real Madrid tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League 2026-2027 khi có màn ngược dòng ấn tượng trước PSV Eindhoven trên sân Santiago Bernabeu rạng sáng 25/11.

Real Madrid ghi 5 bàn trong hiệp hai, ngược dòng thắng đậm PSV và duy trì mạch toàn thắng tại Champions League (Ảnh: RMCF).

Dù được đánh giá cao hơn đối thủ, đoàn quân của HLV Jose Mourinho lại gặp không ít khó khăn trong hiệp một. Đại diện Hà Lan thi đấu tự tin, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 32 nhờ pha thực hiện thành công quả phạt đền của Ivan Perisic.

Bước ngoặt của trận đấu đến sau giờ nghỉ khi HLV Jose Mourinho thực hiện những điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật, giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tạo ra thế trận tấn công áp đảo. Phút 50, từ pha đánh gót tinh tế của Arda Guler, Federico Valverde băng lên tung cú sút uy lực, đánh bại thủ môn đối phương để quân bình tỷ số 1-1.

Có được bàn gỡ hòa, Real Madrid thi đấu hưng phấn và liên tục đặt hàng phòng ngự PSV vào tình trạng báo động. Phút 60, Jude Bellingham đánh dấu sự xuất hiện của mình bằng một siêu phẩm sút xa, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Chỉ 4 phút sau, Kylian Mbappe nâng tỷ số lên 3-1 trước khi hoàn tất cú đúp ở phút 82. Trong những phút cuối trận, Vinicius Junior ghi bàn, ấn định chiến thắng 5-1 cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Chiến thắng này cho thấy khả năng điều chỉnh chiến thuật hiệu quả của HLV Jose Mourinho, đồng thời khẳng định chiều sâu đội hình của Real Madrid trong hành trình chinh phục danh hiệu ở mùa giải năm nay.

Với 15 điểm tuyệt đối sau 5 lượt trận, Real Madrid tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng Champions League, tạo lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh giành vé trực tiếp vào vòng 1/8.

Arsenal và Man City gây thất vọng trên sân nhà

Trái ngược với màn trình diễn ấn tượng của Real Madrid, Arsenal và Man City đều không thể tận dụng lợi thế sân nhà để giành trọn 3 điểm. Trên sân Emirates, Arsenal khởi đầu thuận lợi trước Dortmund khi Viktor Gyokeres ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 10. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta tiếp tục duy trì sức ép nhưng không thể chuyển hóa những cơ hội tạo ra thành bàn thắng.

Arsenal phung phí nhiều cơ hội, chấp nhận chia điểm với Dortmund ngay trên sân nhà Emirates.

Việc phung phí cơ hội khiến Arsenal phải trả giá ở phút 55, khi Maximilian Beier lập công cho Dortmund. Dù nỗ lực gia tăng sức ép trong khoảng thời gian còn lại, đội chủ nhà vẫn phải chấp nhận kết quả hòa 1-1. Trận hòa này cũng khiến Arsenal chấm dứt chuỗi 12 trận thắng liên tiếp trên sân nhà tại giai đoạn vòng bảng và vòng phân hạng Champions League.

Trong khi đó, Man City trải qua trận đấu đầy khó khăn trước Napoli trên sân Etihad. Sau hiệp một không có bàn thắng, Rasmus Hojlund đưa đại diện Italy vượt lên dẫn trước ở phút 55.

Ayyoub Bouaddi ghi bàn gỡ hòa cho Man City ở phút 67, nhưng chỉ 9 phút sau, Noa Lang tiếp tục đưa Napoli vượt lên. Phải đến phút 86, Rayan Cherki mới lập công, giúp đội chủ nhà tránh khỏi thất bại với tỷ số hòa 2-2. Đáng chú ý, tiền đạo Erling Haaland có ngày thi đấu kém hiệu quả khi không thể ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Một đại diện khác của Ngoại hạng Anh là Aston Villa cũng gây thất vọng khi để thua Galatasaray 0-1 trên sân khách. Như vậy, cả ba đội bóng Anh ra sân rạng sáng 25/11 đều không thể giành chiến thắng.

Ở các trận đấu còn lại, RB Leipzig đánh bại Lens với tỷ số 3-1, Real Betis thắng Slovan Bratislava 2-0. Trong khi đó, Como, Porto và Bodo/Glimt đều giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu trước các đối thủ.

Kết quả Champions League rạng sáng 25/11: Bodo/Glimt 1-0 LASK Linz Galatasaray 1-0 Aston Villa Arsenal 1-1 Dortmund Como 1-0 AEK Athens Feyenoord 0-1 Porto Man City 2-2 Napoli RB Leipzig 3-1 Lens Real Madrid 5-1 PSV Slovan Bratislava 0-2 Real Betis