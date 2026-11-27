Roma (áo sáng) khiến PSG ngắt mạch toàn thắng và đã kém Real Madrid 2 điểm.

Sau 5 lượt trận, bức tranh trên đỉnh bảng xếp hạng ghi nhận sự ổn định đáng nể của những nhà vô địch giàu truyền thống. Real Madrid là đội bóng duy nhất duy trì thành tích toàn thắng tuyệt đối (15 điểm), hiên ngang độc chiếm ngôi đầu sau màn hủy diệt PSV Eindhoven 5-1. Xếp ngay sau "Kền kền trắng" là Paris Saint-Germain (PSG) với 13 điểm, cùng với Real là hai đội còn lại giữ được mạch bất bại từ đầu giải dù vừa bị AS Roma cầm hòa 2-2 ngay tại Pari des Princes.

Tuy nhiên, tâm điểm gây kinh ngạc lớn nhất của cả châu Âu lúc này phải gọi tên Como. Trong lần hiếm hoi góp mặt ở sân chơi danh giá nhất lục địa, đại diện nước Ý đang viết nên câu chuyện cổ tích khi chễm chệ ở vị trí thứ 3 với 12 điểm, chỉ kém hai gã khổng lồ Real và PSG.

Sự thăng hoa của Como càng trở nên tương phản khi nhìn sang những "ông lớn" cùng quốc gia hoặc giàu truyền thống khác ở Cup C1. Trong khi đội bóng vùng Lombardy bay cao ở nhóm đầu, đương kim á quân nước Ý Inter Milan lại chật vật ở vị trí thứ 12 (9đ), còn AS Roma rơi tận xuống hạng 25 (5 điểm), mấp mé ranh giới bị loại. Tương tự, tại xứ sương mù, Manchester United cũng gây thất vọng lớn khi giậm chân ở vị trí thứ 18 với vỏn vẹn 7 điểm sau trận hòa 2-2 trước Sporting CP.

Trên bảng xếp hạng tạm thời, nhóm 8 đội dẫn đầu hiện chứng kiến sự áp đảo về mặt quân số của hai nền bóng đá hàng đầu là Tây Ban Nha và Anh. La Liga đóng góp hai đại diện nặng ký là Real (15đ, hạng 1) và Barcelona (12đ, hạng 4). Trong khi đó, Ngoại hạng Anh chiếm tới 3 suất trong nhóm này gồm Liverpool (12đ, hạng 5), Arsenal (11đ, hạng 7) và Manchester City (10đ, hạng 8).

Dẫu vậy, chiếc vé vào thẳng vòng 1/8 của nhiều đội nằm ở nửa dưới Top 8 đang lung lay dữ dội bởi khoảng cách điểm số cực kỳ sít sao. Man City (hạng 8) chỉ hơn hai đối thủ bám đuổi ngay phía sau là Sporting CP (hạng 9) và Borussia Dortmund (hạng 10) về chỉ số phụ.

Ngay bên dưới là nhóm 4 đội 9 điểm gồm Aston Villa (hạng 11), Inter Milan (hạng 12), Club Brugger và Galatasaray (hạng 13) luôn sẵn sàng bứt lên; cùng đó là hai cái tên giàu kinh nghiệm là Bayern Munich (hạng 14, vừa thua sốc Lille 1-2) và Fenerbahe (hạng 15) cũng chỉ cách nhóm vào thẳng đúng 2 điểm.

Với 9 điểm tối đa còn lại ở 3 lượt trận cuối, cục diện Top 8 chắc chắn sẽ còn nhiều biến động dữ dội bởi lịch thi đấu sắp tới buộc các đội trong nhóm dẫn đầu phải trực tiếp "loại nhau" như Arsenal vs Real Madrid, Barcelona vs Manchester City (vòng 6). Chỉ cần sảy chân ở những trận cầu 6 điểm này, cả Arsenal lẫn Man City đều đối mặt nguy cơ bị đánh bật khỏi Top 8. Không chỉ vậy, "hiện tượng" Como cũng chuẩn bị bước vào giai đoạn thử lửa thực sự khi lần lượt phải chạm trán những đối thủ sừng sỏ như Real Betis, PSG (lượt 7) và Barcelona (lượt 8).

Trong bối cảnh nhóm bám đuổi phía sau như Inter Milan, Dortmund hay Bayern Munich đều khát điểm để tránh phải đá vòng play-off đầy rủi ro, 3 lượt trận hạ màn hứa hẹn sẽ là cuộc đua sinh tử từng bàn thắng một cho tấm vé đi tiếp.