Champi có thể trở thành cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2026

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp Mỹ (JTWC), trong bản tin tối 18/10 theo giờ Việt Nam, sức gió duy trì của Champi có thể đạt 260 km/h vào ngày 20/10, giật tới 315 km/h. Cường độ này tương đương bão cấp 5, mức cao nhất trong thang phân loại bão Saffir-Simpson của Mỹ.

Nếu đạt cấp độ trên, Champi sẽ là cơn bão cấp 5 thứ bảy trên thế giới trong năm 2026. Đáng chú ý, bão có khả năng vượt qua Polo, xoáy thuận nhiệt đới được đánh giá mạnh nhất thế giới từ đầu năm đến nay, với sức gió duy trì tối đa 285 km/h và áp suất trung tâm 892 mbar.

Mô hình dự báo của Google DeepMind cũng nhận định Champi có khoảng 40% khả năng đạt sức gió cực đại vượt siêu bão Sinlaku và Bavi, hai cơn bão mạnh trước đó trong năm.

Theo bản tin của Cơ quan Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) lúc 15h ngày 18/10, tâm bão cách phía đông nam đảo Luzon khoảng 2.000 km. Khi đó, sức gió duy trì đạt 185 km/h, giật 230 km/h, tương đương cấp 16, giật cấp 17 theo thang được sử dụng trong bản tin. Bão di chuyển về phía tây với tốc độ khoảng 20 km/h.

Sau khi đi qua khu vực phía nam đảo Guam, Champi tiếp tục hướng tây tây bắc về phía vùng biển Philippines. Nếu đi vào khu vực trách nhiệm của Philippines, bão sẽ được đặt tên địa phương là Rosal.

Các dự báo hiện tại cho thấy Champi có thể hướng về Đài Loan và các đảo phía nam Nhật Bản trong khoảng ngày 21-23/10. Tuy nhiên, tỉnh Batanes, quần đảo Babuyan và khu vực cực bắc đảo Luzon vẫn có nguy cơ chịu ảnh hưởng do nằm gần đường đi dự kiến của bão. Người dân tại những khu vực này được khuyến cáo theo dõi sát các bản tin khí tượng.

Đường đi của Champi còn phụ thuộc vào tương tác giữa áp cao cận nhiệt đới ở phía bắc và một rãnh thấp đang tiến đến. Nếu áp cao duy trì cường độ mạnh, bão có thể tiến gần eo biển Luzon trước khi chuyển hướng. Ngược lại, khi áp cao suy yếu, Champi có khả năng đổi hướng lên phía bắc sớm hơn.

Bên cạnh đó, đứt gió theo phương thẳng đứng gia tăng từ phía bắc có thể khiến bão suy yếu khi tiến gần Đài Loan. Dù vậy, Champi vẫn có khả năng duy trì cường độ nguy hiểm trong quá trình di chuyển.

Sóng lớn với chu kỳ dài cũng có thể ảnh hưởng đến các vùng bờ biển phía đông, trong đó có đảo Siargao. Người dân và du khách được khuyến cáo tránh các khu vực biển có sóng nguy hiểm, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng.