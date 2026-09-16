Chậm 'xanh hóa', doanh nghiệp in - bao bì đối mặt sức ép giữ đơn hàng

Ngày 16-9, tại TPHCM, Triển lãm Quốc tế lần thứ 24 về máy móc, thiết bị công nghiệp ngành in ấn và đóng gói bao bì tại Việt Nam (VietnamPrintPack 2026) khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quy tụ gần 300 đơn vị đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các đại biểu tham quan thiết bị, công nghệ in - bao bì mới tại VietnamPrintPack 2026 ở TPHCM. Ảnh: MINH XUÂN

Tại triển lãm, ông Nguyễn Văn Dùng, Chủ tịch Hội In Việt Nam, cho biết chi phí sản xuất trung bình của doanh nghiệp trong nước hiện cao hơn khoảng 15% so với khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong khi gần 80% doanh nghiệp vẫn phụ thuộc vào công nghệ truyền thống. Khoảng cách về công nghệ trở thành sức ép đáng kể khi doanh nghiệp in nước ngoài tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam với lợi thế về vốn, thiết bị và mạng lưới khách hàng.

Cùng với cạnh tranh về chi phí, yêu cầu của thị trường đối với bao bì cũng ngày càng cao. Các thị trường lớn như Mỹ, EU đang nâng yêu cầu về an toàn nguyên liệu, khả năng tái chế và giảm tác động môi trường. Doanh nghiệp in - bao bì vì vậy phải đổi mới công nghệ, vật liệu và quy trình sản xuất để duy trì đơn hàng và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Doanh nghiệp tìm hiểu công nghệ in - bao bì mới nhằm nâng năng suất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Ảnh: MINH XUÂN

Theo ông Trần Việt Anh, Chủ tịch Hội Tái chế chất thải Việt Nam, chuyển đổi xanh trong ngành in không đơn giản bởi sản phẩm sử dụng nhiều loại vật liệu như giấy, polymer, kim loại cùng mực, dung môi và chất tạo độ bám. Sự kết hợp nhiều thành phần khiến quá trình tái chế sau sử dụng phức tạp, trong khi bao bì thực phẩm còn phải đáp ứng yêu cầu chặt chẽ về an toàn nguyên liệu.

Khó khăn nhất là phần lớn doanh nghiệp trong nước có quy mô nhỏ và vừa, khả năng đầu tư thiết bị, công nghệ và vật liệu mới còn hạn chế. Ông Trần Việt Anh cho rằng cần có thêm cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đồng thời phát triển nguồn nguyên liệu trong nước nhằm giảm chi phí chuyển đổi.

Triển lãm do Hiệp hội In Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức, giới thiệu nhiều công nghệ in kỹ thuật số, tự động hóa, in nhãn, bao bì thông minh tích hợp RFID, thiết bị sau in và vật liệu mới. Nhiều giải pháp tập trung vào xanh hóa ngành in - bao bì như mực in gốc nước, vật liệu thân thiện môi trường, màng film thế hệ mới; ứng dụng RFID trong truy xuất nguồn gốc và quản lý chuỗi cung ứng.