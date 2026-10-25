'Chạm Việt Nam 2' sẵn sàng: Pháp Kiều có thêm 'thiết bị xinh yêu' sau soundcheck

Sóng Festival 2026 là hoạt động thuộc Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 (tiền thân là Ngày Thẻ Việt Nam) với chủ đề "Chạm số - Sống xanh". Sau thành công của hòa nhạc đầu tiên vào năm ngoái, fest Chạm Việt Nam - sự kiện thuộc khuôn khổ Sóng Festival trở lại với dàn nghệ sĩ đa thế hệ gồm: Pháp Kiều, Hà Myo, CoolKid, Nhật Phát, Quinzel, Noah Quốc Anh, Christ V, Ali Thục Phương, Xệ Xệ, DJ Thảo BEBE.

Pháp Kiều đến tổng duyệt vào chiều 25/10 giữa trời nắng. Chủ nhân ca khúc Bớt Xinh Yêu sẽ xuất hiện trong chương cuối, ngoài phần biểu diễn âm nhạc, rapper sẽ còn góp mặt trong nội dung kết hợp biểu diễn thời trang.

Pháp Kiều được fan vây quanh, tặng hoa và "thiết bị" bờm tóc xinh yêu sau khi kết thúc tổng duyệt. - Ảnh: Hoàng Tuyên

CoolKid cũng tranh thủ tổng duyệt trước "giờ G". Từ màn LED "lấp ló", bạn có phát hiện ra bản hit nào sẽ đốt cháy sân khấu tối nay? - Ảnh: Duy Phạm

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Sao nhí Xệ Xệ và Ali Thục Phương tại buổi tổng duyệt. - Ảnh: Dương Triều

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Á hậu Vân Nhi - Châu Anh và Top 25 người đẹp của Hoa hậu Việt Nam 2026 đã có mặt tại "Chạm Việt Nam 2" vào đầu giờ chiều 25/10, khớp sân khấu lần cuối cùng. - Ảnh: Như Ý

Không chỉ nhạc hội, Chạm Việt Nam 2 còn có phần trình diễn thời trang đặc biệt đến từ Top 25 người đẹp của Hoa hậu Việt Nam 2026. Á hậu 1 và 2 của Hoa hậu Việt Nam 2024 là Châu Anh và Vân Nhi cùng đảm nhận vai trò vedette.

Dàn người đẹp sẽ xuất hiện trong thiết kế thuộc bộ sưu tập "Hồn Việt" của nhà thiết kế Cao Minh Tiến. Với cảm hứng từ bản sắc văn hóa dân tộc, “Hồn Việt” hứa hẹn đưa khán giả đến gần hơn với vẻ đẹp truyền thống qua ngôn ngữ thời trang hiện đại.

Hàng nghìn bạn trẻ có mặt tại khu check-in từ sớm.

Năm thứ 2 tổ chức nhạc hội quy mô lớn thuộc khuôn khổ Sóng Festival, Chạm Việt Nam 2 được kỳ vọng sẽ bùng nổ nhờ sự ủng hộ lớn từ giới trẻ. Đêm nhạc dự kiến bắt đầu lúc 19h30.