'Chạm Việt Nam 2' sẵn sàng: Pháp Kiều có thêm 'thiết bị xinh yêu' sau soundcheck
Chiều 25/10, dàn nghệ sĩ như Pháp Kiều, CoolKid, Ali Thục Phương... bắt đầu tổng duyệt, sẵn sàng cho đêm nhạc "Chạm Việt Nam 2".
Sóng Festival 2026 là hoạt động thuộc Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 (tiền thân là Ngày Thẻ Việt Nam) với chủ đề "Chạm số - Sống xanh". Sau thành công của hòa nhạc đầu tiên vào năm ngoái, fest Chạm Việt Nam - sự kiện thuộc khuôn khổ Sóng Festival trở lại với dàn nghệ sĩ đa thế hệ gồm: Pháp Kiều, Hà Myo, CoolKid, Nhật Phát, Quinzel, Noah Quốc Anh, Christ V, Ali Thục Phương, Xệ Xệ, DJ Thảo BEBE.
Pháp Kiều đến tổng duyệt vào chiều 25/10 giữa trời nắng. Chủ nhân ca khúc Bớt Xinh Yêu sẽ xuất hiện trong chương cuối, ngoài phần biểu diễn âm nhạc, rapper sẽ còn góp mặt trong nội dung kết hợp biểu diễn thời trang.
Không chỉ nhạc hội, Chạm Việt Nam 2 còn có phần trình diễn thời trang đặc biệt đến từ Top 25 người đẹp của Hoa hậu Việt Nam 2026. Á hậu 1 và 2 của Hoa hậu Việt Nam 2024 là Châu Anh và Vân Nhi cùng đảm nhận vai trò vedette.
Dàn người đẹp sẽ xuất hiện trong thiết kế thuộc bộ sưu tập "Hồn Việt" của nhà thiết kế Cao Minh Tiến. Với cảm hứng từ bản sắc văn hóa dân tộc, “Hồn Việt” hứa hẹn đưa khán giả đến gần hơn với vẻ đẹp truyền thống qua ngôn ngữ thời trang hiện đại.
Năm thứ 2 tổ chức nhạc hội quy mô lớn thuộc khuôn khổ Sóng Festival, Chạm Việt Nam 2 được kỳ vọng sẽ bùng nổ nhờ sự ủng hộ lớn từ giới trẻ. Đêm nhạc dự kiến bắt đầu lúc 19h30.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/cham-viet-nam-2-san-sang-phap-kieu-co-them-thiet-bi-xinh-yeu-sau-soundcheck-post1888473.tpo