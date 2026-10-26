Chạm Việt Nam 2: Pháp Kiều duyên dáng, 'ê hề suộc' giật giật với CoolKid - Young Ban

Tối 25/10, đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 diễn ra với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ: Pháp Kiều, Hà Myo, CoolKid, Nhật Phát, Quinzel, Noah Quốc Anh, Christ V, Ali Thục Phương, Xệ Xệ, DJ Thảo BEBE. Dàn nghệ sĩ xuất hiện theo từng chương, mỗi set diễn mang đến một màu sắc khác nhau.

Mở đầu chương Khát vọng xanh, Ali Thục Phương thể hiện ca khúc Heal the World, kết hợp cùng vũ đoàn Liberty. Giai điệu của ca khúc phù hợp với chủ đề của sự kiện "Chạm số - Sống xanh", gây rung động khán giả có mặt tại phố đi bộ nhờ chất giọng trong veo, ngọt ngào. Ali cũng là giọng ca mở màn cho chương 2 với ca khúc Ở trường cô dạy em thế - Tiếng chuông và ngọn cờ.

Hà Myo là gương mặt quen thuộc trong nhiều năm của Ngày Thẻ Việt Nam. Năm nay, sự kiện mở ra chương mới - Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, cô trở lại Sóng Festival 2026 và Chạm Việt Nam 2 với chất liệu dân gian đương đại quen thuộc cùng nguồn năng lượng bùng nổ hơn với Bốn mùa hoa Hà Nội và Thanh niên Việt Nam - Theo lời đất nước.

Xệ Xệ chứng minh bản lĩnh sân khấu với set diễn Hip-Hop chất lượng.

Nổi bật tại Chạm Việt Nam 2 phải kể đến một loạt bản hit khuấy đảo mạng xã hội một thời được đem lên sân khấu. Noah và Quinzel khiến khán giả không ngừng nhún nhảy, hát theo Yêu và Ngày này năm ấy. Sau khi Young Ban (Nhật Phát) "khởi động" nhẹ nhàng với Nhắn gió mây rằng anh yêu em và bản demo sắp phát hành, anh "triệu hội" hai "con tướng" Noah và Quinzel trở lại sân khấu, cùng với ChrisV "quậy đục nước" với E Là Đôn Chề.

Có thể nghe thấy màn "cướp mic" từ khán giả ngay từ nhịp beat đầu tiên của "E Là Đôn Chề" vang lên.

Tiếp chuỗi cho "bộ tài liệu giật giật" của khán giả Chạm Việt Nam 2 là CoolKid là 1 kẻ đáng thương - 1 người đáng trách, Sau cơn mưa và Chịu cách mình nói thua. Chàng rapper còn đốn tim người hâm mộ bằng màn tung hứng, giao lưu duyên dáng.

CoolKid với "Sau Cơn Mưa" mê hoặc khán giả.

Xuất hiện lập tức trở thành trung tâm spotlight, Pháp Kiều "slay" trong từng bước đi, khoe vũ đạo quyến rũ trong Lối đi riêng, Lúc nắng lúc mưa và Cung tên tình yêu. Rapper 2K1 khiến fan "xỉu đùng" với màn hỗ trợ tìm phụ huynh giúp em đi lạc hay bộc bạch muốn nhận được hoa sữa từ fan sau set diễn vì "nghe đồn" về mùi hương đặc trưng do đã lâu mới trở lại Thủ đô.

Ảnh: Lê Vượng

Pháp Kiều góp công lớn trong việc thổi bùng bầu không khí cuồng nhiệt cho chương cuối của Chạm Việt Nam 2. "Kiều iu ơi" còn khiến Xa Xa vấn vương khi đem bản hit Bớt Xinh Yêu hòa nhịp với màn catwalk của Á hậu Châu Anh - Vân Nhi cùng Top 25 người đẹp Hoa hậu Việt Nam trong phần trình diễn BST Hồn Việt (NTK Cao Minh Tiến).

Màn "biến hình" đổi giao diện trong vài phút của Pháp Kiều là một phần khó quên với khán giả của "Chạm Việt Nam 2".

Chạm Việt Nam 2 là đêm nhạc thuộc khuôn khổ ngày hội Sóng Festival - một trong những hoạt động nổi bật của Ngày Thanh Toán Số Việt Nam 2026 với chủ đề “Chạm số - Sống xanh”. Chương trình do Báo Tiền Phong phối hợp Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Không chỉ giới thiệu về thanh toán số, sự kiện đưa công nghệ vào những trải nghiệm gần gũi như mua sắm, ăn uống, vui chơi và giải trí.