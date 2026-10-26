'Chạm Việt Nam 2': Khi âm nhạc gặp gỡ công nghệ, văn hóa và thời trang

Sân khấu chính của Fest “Chạm Việt Nam 2” với thông điệp “Chạm số-Sống xanh.” (Ảnh: Phương Thảo/Vietnam+)

Tối 25/10, phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) trở nên sôi động với đêm nhạc “Chạm Việt Nam 2.” Kết hợp âm nhạc, trình diễn thời trang và trải nghiệm công nghệ, chương trình truyền tải thông điệp “Chạm số - Sống xanh,” khuyến khích giới trẻ tiếp cận lối sống hiện đại, văn minh và thân thiện với môi trường.

Lấy chủ đề “Chạm số - Sống xanh,” sự kiện là điểm gặp gỡ giữa nghệ thuật, công nghệ và định hướng phát triển bền vững. Thông điệp xuyên suốt chương trình nhấn mạnh vai trò của những tiện ích số trong đời sống, đồng thời khuyến khích cộng đồng hình thành thói quen tiêu dùng và giao dịch thuận tiện, an toàn trong kỷ nguyên số.

Không chỉ là một đêm nhạc dành cho giới trẻ, “Chạm Việt Nam 2” còn mang đến những trải nghiệm công nghệ gần gũi. Tại các gian hàng quanh khu vực sân khấu, người tham dự có thể trực tiếp sử dụng phương thức thanh toán số thông qua những thao tác đơn giản. Từ một giao dịch nhỏ, chương trình giúp công chúng hình dung rõ hơn cách công nghệ có thể hiện diện trong sinh hoạt thường ngày, giảm bớt những thao tác truyền thống và mở ra thói quen thanh toán hiện đại.

Hoạt động này góp phần đưa tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đến gần hơn với công chúng.

Thay vì chỉ tiếp cận qua những khái niệm hay chủ trương, người tham dự được trực tiếp trải nghiệm tiện ích số, qua đó hiểu rõ hơn giá trị thực tiễn của chuyển đổi số trong đời sống.

Ca sỹ Pháp Kiều biểu diễn bản hit “Lối đi riêng” tại “Chạm Việt Nam 2.” (Ảnh: Phương Thảo/Vietnam+)

Trong chương trình, các nghệ sỹ Pháp Kiều, CoolKid, Noah Quốc Anh, Nhật Phát, Quinzel, Xệ Xệ, Ali Thục Phương cùng nhiều gương mặt khác mang đến những màn trình diễn đa dạng, kết hợp rap, pop hiện đại với chất liệu âm nhạc dân gian đương đại.

Chương trình được xây dựng qua ba phần “Khát vọng xanh,” “Nhịp đập số” và “Kế thừa và kết nối,” lần lượt gợi mở mối quan hệ giữa thiên nhiên, nhịp sống công nghệ và sự tiếp nối các giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ.

Tinh thần “sống xanh” được đặt cạnh khát vọng đổi mới, trong khi công nghệ trở thành phương tiện kết nối con người với những giá trị truyền thống. Đây cũng là điểm nhấn của chương trình: chuyển đổi số không chỉ gắn với các thiết bị hay phương thức giao dịch mới, mà còn mở ra cách tiếp cận sáng tạo để văn hóa Việt Nam đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Một trong những điểm nhấn là sự xuất hiện của ca sỹ Hà Myo, nghệ sỹ theo đuổi việc làm mới các chất liệu dân gian như Xẩm và Xoan trong âm nhạc đương đại. Những làn điệu truyền thống được kết hợp với âm hưởng điện tử, tạo nên màu sắc mới mẻ mà vẫn giữ dấu ấn văn hóa quen thuộc. Công nghệ âm thanh, ánh sáng và hình ảnh số trên màn hình LED góp phần đưa các chất liệu di sản vào không gian biểu diễn hiện đại.

Sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại còn được thể hiện qua hệ thống hình ảnh số hóa trên sân khấu, với các họa tiết văn hóa, hình ảnh thiên nhiên và biểu tượng Việt Nam chuyển động theo nhịp nhạc. Trong không gian ấy, công nghệ không thay thế những giá trị vốn có, mà trở thành phương tiện làm mới cách thể hiện và mở rộng khả năng tiếp cận di sản.

Bên cạnh âm nhạc, chương trình còn có màn trình diễn thời trang của Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh - Đại sứ Ngày thanh toán số Việt Nam 2026, Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi và Top 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Hình ảnh những gương mặt trẻ tự tin trên sân khấu góp phần truyền tải tinh thần năng động, hiện đại và trách nhiệm của thế hệ mới.

Với sự kết hợp giữa trải nghiệm thanh toán số, âm nhạc đương đại và các chất liệu văn hóa dân tộc, “Chạm Việt Nam 2” góp phần đưa thông điệp “Chạm số - Sống xanh” đến gần hơn với cộng đồng.

Chương trình cho thấy công nghệ có thể bắt đầu từ những thay đổi giản dị trong sinh hoạt hằng ngày, đồng thời trở thành cầu nối để người trẻ tiếp nhận, gìn giữ và lan tỏa bản sắc Việt trong thời đại số./.