Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng) cho biết, từ ngày 22-26.11 sẽ tổ chức chuỗi hoạt động “Chạm di sản văn hóa Chăm Pa” tại Khu đền tháp Mỹ Sơn. Chương trình hướng đến Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23.11, Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 và kỷ niệm 27 năm Mỹ Sơn được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới (4.12.1999 – 4.12.2026).

Chuỗi trải nghiệm văn hóa Chăm tại Mỹ Sơn

Tại khu vực hồ sen gần nhóm tháp H, chương trình “Đánh thức sắc màu truyền thống Champa” giới thiệu trích đoạn Payak và các làn điệu dân ca Chăm. Du khách có thể thử nhạc cụ, mặc trang phục truyền thống và chụp ảnh lưu niệm cùng nghệ nhân. Hoạt động diễn ra hằng ngày từ 9 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 trong các ngày 22–26.11.

Biểu diễn nghệ thuật Chăm tại Mỹ Sơn

Cũng trong dịp này, khu vực cổng vào Mỹ Sơn có trò chơi dân gian Chăm – Việt và chương trình nghệ thuật “Sắc màu di sản” lúc 9 giờ. Tại Nhà trưng bày Mỹ Sơn, hoạt động thường xuyên “Giữ lửa di sản từ bàn tay nghệ nhân Chăm – Việt” giới thiệu các nghề truyền thống. Theo thông tin chương trình, khách tham gia được giảm 50% phí trải nghiệm nghề.

Lúc 14 giờ 45 mỗi ngày từ 22 đến 26.11, chương trình “Âm vang Mỹ Sơn” diễn ra tại nhóm đền tháp B, C, D. Tiết mục nghệ thuật kết hợp tái hiện nghi lễ truyền thống của người Chăm trong không gian đền tháp.

Chuỗi hoạt động Chạm Di sản văn hóa Chăm Pa tại Mỹ Sơn. Ảnh: BQLMS

Năm 1999, Mỹ Sơn được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa thế giới theo hai tiêu chí văn hóa. Các đền tháp cho thấy cách cư dân Chăm Pa tiếp nhận và chuyển hóa ảnh hưởng của nghệ thuật, kiến trúc Hindu từ tiểu lục địa Ấn Độ, đồng thời lưu lại dấu tích về vai trò của Vương quốc Chăm Pa trong lịch sử Đông Nam Á.

Bảo vật Chăm Pa trong mạch di sản Đà Nẵng

Từ Mỹ Sơn, du khách có thể tiếp tục tìm hiểu nghệ thuật Chăm Pa ở hai điểm trưng bày, với Đài thờ Mỹ Sơn E1 tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm và Đầu tượng thần Shiva tại Bảo tàng Đà Nẵng – Cơ sở 2.

Triển lãm chuyên đề “Di sản văn hóa Đà Nẵng - Mạch nguồn và dòng chảy” diễn ra tại Bảo tàng Đà Nẵng-cơ sở 2. Ảnh: Bảo tàng ĐN

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và hưởng ứng Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết dân tộc năm 2026, từ ngày 18 đến 30.11, các bảo tàng tại Đà Nẵng tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, trải nghiệm hưởng ứng sự kiện.

Trong đó, điểm nhấn là các triển lãm chuyên đề do Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức tại các bảo tàng Đà Nẵng với mong muốn đưa di sản đến gần hơn với công chúng, góp phần đưa di sản vượt ra khỏi không gian lưu giữ truyền thống, trở thành một phần sống động trong đời sống cộng đồng, tiếp tục được gìn giữ, trao truyền và lan tỏa.

Ở Bảo tàng Đà Nẵng – Cơ sở 2 (phường Bàn Thạch), từ ngày 19 đến 25.11 sẽ diễn ra triển lãm “Di sản văn hóa Đà Nẵng – Mạch nguồn và dòng chảy”. Trong đó, triển lãm chuyên đề “Bảo vật Quốc gia – Di sản từ lòng đất Đà Nẵng” kết nối hài hòa giữa hiện vật gốc, hiện vật phiên bản và hệ thống tư liệu hình ảnh liên quan đến công tác khai quật khảo cổ học, tôn vinh 3 Bảo vật quốc gia thuộc văn hóa Sa Huỳnh và Champa đang lưu giữ tại Bảo tàng.

Đầu tượng thần Shiva (thế kỷ X), một trong ba bảo vật quốc gia sẽ được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: BTĐN

Một trong ba bảo vật được giới thiệu là Đầu tượng thần Shiva thế kỷ X, tác phẩm tiêu biểu của điêu khắc Chăm Pa. Hình tượng Shiva nối câu chuyện ở bảo tàng với dấu ấn Ấn Độ giáo trong kiến trúc và điêu khắc Mỹ Sơn.

Hai bảo vật còn lại thuộc văn hóa Sa Huỳnh, có niên đại từ thế kỷ III trước Công nguyên đến giữa thế kỷ I sau Công nguyên. Bộ sưu tập trang sức vàng Lai Nghi cho thấy trình độ luyện kim và chế tác vàng của cư dân cổ. Hạt mã não hình thú Lai Nghi vừa cho thấy kỹ thuật tạo hình, vừa là tư liệu để tìm hiểu giao lưu khu vực và quốc tế ở lưu vực sông Thu Bồn.

Triển lãm còn giới thiệu tư liệu về vùng đất Thừa tuyên Quảng Nam và 70 hiện vật gốm sứ từ tàu đắm Cù Lao Chàm. Khách có thể thử ghép gốm khảo cổ và xâu chuỗi hạt Sa Huỳnh.

Du khách chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia Ekmukhalinga được trưng bày tại bảo tàng Mỹ Sơn

Tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Đài thờ Mỹ Sơn E1 là một bảo vật quốc gia gắn với khu đền tháp. Dịp này, từ ngày 22 đến 30.11, bảo tàng mời công chúng ký họa hiện vật và không gian trưng bày. Riêng hai ngày 23 và 24.11, khách có thể thử in tranh khắc gỗ trên giấy dó với họa tiết Chăm Pa và làm sản phẩm thủ công. Tại sân vườn và hành lang Phòng Trà Kiệu, từ ngày 18 đến 28.11 sẽ tổ chức triển lãm ảnh “Sắc màu văn hóa các dân tộc thành phố Đà Nẵng”.

Cả Bảo tàng Điêu khắc Chăm và Bảo tàng Đà Nẵng – Cơ sở 2 đều miễn phí vé tham quan ngày 24.11.