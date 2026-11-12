'Chạm' vào truyền thống Quốc học ngàn năm để gặp gỡ hiền tài

Đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia vào chuỗi hoạt động tương tác đa dạng hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026)

Du khách hòa mình vào không gian di sản bằng công nghệ hiện đại

Chỉ với thao tác quét mã QR bằng điện thoại thông minh, người tham gia lập tức tiếp cận bộ câu hỏi tương tác về lịch sử khoa cử và truyền thống giáo dục Việt Nam

Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo bạn trẻ, người dân và du khách quốc tế nhờ chuỗi hoạt động tương tác mới lạ

Du khách quốc tế hào hứng tham gia trải nghiệm tìm hiểu văn hóa truyền thống Việt Nam

Ai cũng tò mò khi trải nghiệm hành trình đặc biệt mang đậm dấu ấn văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam

Bắt đầu hành trình, mỗi người tham gia được nhận một cuốn hộ chiếu (Passport) tương tác độc đáo

Lấy cảm hứng từ con đường tu dưỡng, học tập của các Giám sinh xưa, cuốn hộ chiếu chính là "kim chỉ nam" dẫn dắt du khách qua các cột mốc tri thức lịch sử

Không còn là những dòng chữ khô khan trên trang sách, kiến thức lịch sử trở nên sinh động hơn, thể hiện bằng hình thức mới thu hút du khách

Các du khách cùng nhau tham gia hoàn thiện bức tranh ghép khổ lớn mang biểu tượng Khuê Văn Các - hình ảnh gắn liền với 950 năm lịch sử Quốc Tử Giám

Các bạn trẻ viết lên từng nét chữ trên tấm thẻ giấy đỏ, gửi gắm mục tiêu học tập, ước mơ và khát vọng của bản thân

Bạn bè quốc tế hào hứng tham gia trải nghiệm viết điều ước và tìm hiểu văn hóa truyền thống Việt Nam. Không gian "Cây Cội Nguồn" thắt chặt tinh thần giao lưu quốc tế và niềm tin chung vào tri thức của nhân loại

Các bạn trẻ hào hứng tham gia các hoạt động giáo dục di sản được đổi mới về hình thức thể hiện

Truyền thống đạo học không còn chỉ được tìm hiểu qua những câu chuyện lịch sử mà còn được cảm nhận bằng trải nghiệm và những suy ngẫm của mỗi du khách

Đây cũng là cách để tinh thần hiếu học và ý thức trân trọng di sản tiếp tục được nuôi dưỡng trong đời sống hôm nay

Những dòng ước nguyện được viết bằng nhiều thứ tiếng như Anh, Pháp, Ý...

Những tấm thẻ mang theo tâm tư, hy vọng của thế hệ trẻ hướng về tương lai

Bằng công nghệ hiện đại, tương tác độc đáo, mỗi người chỉ cần "chạm" trên điện thoại thông minh để khởi đầu hành trình

Khoảnh khắc cuốn hộ chiếu được đóng thêm con dấu đỏ xác nhận sau khi vượt qua mỗi trạm khám phá tri thức

Mỗi trải nghiệm tại không gian số đều góp phần kể lại câu chuyện về truyền thống hiếu học, trọng hiền tài của dân tộc

Qua những hoạt động gần gũi, truyền thống đạo học không còn chỉ được tìm hiểu qua những câu chuyện lịch sử mà còn được cảm nhận bằng trải nghiệm và những suy ngẫm của mỗi du khách

Qua đó, du khách có dịp hiểu thêm những giá trị văn hóa hình thành từ truyền thống đạo học, đồng thời nhận ra sự tiếp nối của những giá trị ấy trong đời sống hôm nay

Mỗi trạm trải nghiệm gắn với nội dung về truyền thống giáo dục, tinh thần hiếu học và các giá trị đạo học được gìn giữ qua nhiều thế hệ

Nhiều bạn trẻ hào hứng tham gia thử thách, chụp ảnh lưu niệm và tìm hiểu lịch sử thông qua hoạt động tương tác

Việc trực tiếp tham gia trả lời câu hỏi, trải nghiệm thư pháp và viết lời ước nguyện giúp hoạt động tìm hiểu lịch sử trở nên gần gũi, sinh động hơn

Hoạt động Văn Miếu – Quốc Tử Giám đưa ứng dụng công nghệ số, xây dựng các hình thức tham quan trực tuyến để những người ở xa vẫn có cơ hội tìm hiểu di tích, góp phần quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước

Thông qua bối cảnh tái hiện đời sống học tập, khoa cử xưa, người tham gia có cơ hội hóa thân, lưu giữ những khoảnh khắc gắn với hình ảnh sĩ tử, nhà khoa bảng và truyền thống hiếu học của dân tộc