Không gian “Con thuyền Tinh hoa” nổi bật ngay mặt tiền Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm

Diễn ra đến ngày 3.1.2027 với thông điệp “Theo dấu làng nghề - Chạm tay di sản - Mang tinh hoa về nhà”, không gian trưng bày không chỉ tôn vinh bàn tay tài hoa của các nghệ nhân mà còn khẳng định sức sống của văn hóa truyền thống.

Hòa chung nhịp sống sôi nổi của chuỗi hoạt động văn hóa quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, đông đảo người dân Thủ đô và du khách thập phương đã ghé vào số 2 Lê Thái Tổ để trải nghiệm một không gian làng nghề giàu tính tương tác.

Không gian trưng bày lấy cảm hứng từ lịch sử Thăng Long - Kẻ Chợ, nơi hội tụ sản vật, con người và tinh hoa văn hóa các vùng miền. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ không gian là hình tượng “Con thuyền Tinh hoa”, gợi nhắc ký ức văn hóa hồ Hoàn Kiếm cùng những dòng giao thương tấp nập đưa sản vật về kinh thành Thăng Long xưa.

Con thuyền mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, không chỉ chuyên chở hàng hóa mà còn kết nối con người, tri thức và những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Hình ảnh con thuyền mang theo gốm sứ, sản phẩm mây tre và các vật liệu thủ công, kết hợp cùng tác phẩm “Đàn cá hội tụ” gồm 200 hình tượng cá làm từ gốm, tre và gỗ. Bước qua biểu tượng “con thuyền” ấy, công chúng lần lượt đi vào ba không gian trưng bày bên trong, mỗi gian là một lát cắt sống động về đôi bàn tay, kỹ nghệ và sức sáng tạo bền bỉ của người Việt.

Các không gian trưng bày

Mở đầu hành trình là “Đan - Từ tre mây thành hình”, nơi giới thiệu nghề mây tre đan Phú Vinh. Những sợi mây, nan tre mộc mạc qua đôi bàn tay khéo léo đã biến hóa thành những vật dụng gia dụng, sản phẩm mỹ nghệ tinh xảo cùng nhiều thiết kế mang hơi thở đương đại. Không gian này vừa tôn vinh sự tinh tế, bền bỉ của người thợ, vừa cho thấy khả năng thích ứng và phát triển mạnh mẽ của nghề truyền thống trong đời sống hôm nay.

Tiếp nối mạch kể là “Thêu nên lịch sử - Câu chuyện hồ Gươm” với nghệ thuật thêu của Nghệ nhân Vũ Giỏi cùng con trai là Vũ Đình Thi. Điểm nhấn thu hút là tác phẩm sắp đặt từ hàng trăm đường kim, sợi chỉ kết hợp bức tranh thêu tái hiện truyền thuyết vua Lê Lợi trả gươm báu cho rùa vàng.

Bức tranh được chủ ý để mở, mời gọi công chúng trực tiếp góp những mũi thêu của mình vào tác phẩm chung với thông điệp: “Một mũi kim rất nhỏ cũng có thể thêu nên một câu chuyện lịch sử”, biến mỗi đường kim thành một hành động chung tay gìn giữ và tiếp nối ký ức văn hóa.

Khép lại không gian trưng bày là “Dòng sông gốm - Từ đất qua lửa”, quy tụ những sáng tạo của nghệ sĩ Ký Danh nhằm kết nối kỹ nghệ gốm Bát Tràng với ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Những tác phẩm gốm đa dạng về hình khối, sắc men được sắp đặt thành một dòng chảy uốn lượn xuyên suốt không gian, gợi hành trình biến đổi kỳ diệu của đất qua bàn tay người thợ và ngọn lửa, đồng thời biểu trưng cho sự vận động, giao thoa và lan tỏa không ngừng của di sản.

Không gian trưng bày thu hút đông đảo người dân và du khách

Nhờ sự kết hợp giữa chất liệu truyền thống, nghệ thuật sắp đặt, ba không gian trưng bày hòa quyện thành một câu chuyện văn hóa liền mạch, vừa giữ trọn giá trị nguyên bản của nghề, vừa khơi gợi những cảm nhận mới mẻ nơi người xem.

Hơn cả một không gian trưng bày, nơi đây cho phép công chúng gặp gỡ nghệ nhân, quan sát, tìm hiểu kỹ thuật, trực tiếp trải nghiệm đan lát, thêu thùa, tạo hình gốm và cảm nhận những nét đẹp trong đời sống văn hóa Hà Nội.

Có mặt tại không gian trưng bày trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, chị Nguyễn Thị Thu Hà (32 tuổi, Bắc Ninh) cùng người thân đã dành trọn buổi sáng để trải nghiệm từng khu vực làng nghề.

Chị Hà chia sẻ: “Tôi rất vui khi trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam này được tham gia một không gian mở và giàu tính trải nghiệm ngay giữa lòng Hà Nội. Tự tay thử sức với nghề đan dưới sự chỉ dẫn tận tình của nghệ nhân giúp tôi trân trọng hơn sự kỳ công của lao động thủ công và cảm nhận rõ rệt người dân đang thực sự được thụ hưởng những giá trị văn hóa của đất nước”.

Sức hút của “Tinh hoa hội tụ” cũng để lại ấn tượng sâu đậm với nhiều du khách nước ngoài khi đi ngang qua phố Lê Thái Tổ. Dừng chân bên khu “Dòng sông gốm - Từ đất qua lửa”, anh Thomas Laurent (29 tuổi, du khách đến từ Pháp) bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất thú vị khi ghé thăm Hà Nội đúng trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Không gian trưng bày này kết hợp rất tinh tế giữa nghệ thuật sắp đặt hiện đại và các nghề thủ công lâu đời. Việc được tận mắt xem nghệ nhân gốm tạo tác mang đến cho tôi góc nhìn chân thực và đầy cảm xúc về chiều sâu văn hóa Việt Nam”.

Thu hút nhiều du khách quốc tế dừng chân tham quan, tìm hiểu chiều sâu lịch sử và nét đẹp của nghề thủ công truyền thống Việt Nam

Với thông điệp “Theo dấu làng nghề - Chạm tay di sản - Mang tinh hoa về nhà”, sự kiện đã thực hiện sứ mệnh tôn vinh những giá trị đặc sắc của nghề thủ công truyền thống, tri ân các thế hệ nghệ nhân đã bền bỉ gìn giữ và trao truyền tri thức nghề; đồng thời mở ra những cách tiếp cận mới mẻ, đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.