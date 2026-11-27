Chương trình trải nghiệm "Đêm ký ức - Ước vọng hòa bình" tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (TP.HCM) diễn ra từ ngày 24/11 đến ngày 31/12. Đáng chú ý, trong tuần đầu tiên từ ngày 24/11 đến 30/11, khách tham quan được trải nghiệm miễn phí. Đây là hoạt động nhằm làm mới cách thức tham quan bảo tàng, mở rộng cơ hội để công chúng tiếp cận các giá trị lịch sử, văn hóa thông qua những hình thức thể hiện đa dạng hơn.

Ảnh: Fanpage Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh - War Remnants Museum

Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở cách những câu chuyện lịch sử được tái hiện bằng sự kết hợp giữa không gian trưng bày truyền thống và công nghệ hiện đại. Thay vì tiếp nhận thông tin chủ yếu qua bảng giới thiệu hay quan sát hiện vật, người tham quan được dẫn dắt qua một hành trình có chủ đề, nơi hình ảnh, âm thanh và các hoạt cảnh trình diễn cùng góp phần kể lại những lát cắt lịch sử.

Thông qua công nghệ 3D Mapping, các sự kiện và câu chuyện gắn với những năm tháng chiến tranh được thể hiện sinh động trên không gian trưng bày. Những hình ảnh trình chiếu kết hợp hoạt cảnh tái hiện giúp người xem hình dung rõ hơn về hoàn cảnh khắc nghiệt, những mất mát trong chiến tranh cũng như tinh thần đấu tranh kiên cường của các thế hệ đi trước. Cách kể chuyện bằng hình ảnh và âm thanh cũng tạo nên sự kết nối cảm xúc, giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn với người tham quan.

Video: didaunao

Video: didaunao

Không chỉ tái hiện những mất mát, đau thương của chiến tranh, hành trình còn gửi gắm thông điệp về sự hồi sinh và khát vọng hòa bình. Đặc biệt, hình ảnh chiếc chuông được chế tác từ vỏ bom ở phần kết trở thành điểm nhấn giàu ý nghĩa, biểu tượng cho mong ước về một thế giới không còn tiếng súng. Qua đó, chương trình nhắc nhở người xem thêm trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay.

Việc tổ chức tham quan vào buổi tối cũng mở ra thêm lựa chọn trải nghiệm văn hoá cho người dân và du khách. Đặc biệt với giới trẻ, hình thức tham quan kết hợp công nghệ có thể tạo sự hứng thú, khơi gợi mong muốn tìm hiểu những câu chuyện phía sau các hiện vật lịch sử. Bởi đôi khi, một hình ảnh được tái hiện hay một câu chuyện được kể bằng trải nghiệm trực quan có thể giúp người xem ghi nhớ và cảm nhận sâu sắc hơn những điều từng được học qua sách vở.

Ảnh: Fanpage Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh - War Remnants Museum

Quan trọng hơn, trải nghiệm không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức về những sự kiện đã qua. Khi được đặt trong không gian giàu tính tương tác và cảm xúc, lịch sử có thể trở thành cầu nối giúp thế hệ hôm nay hiểu hơn về những hy sinh của các thế hệ đi trước, từ đó trân trọng những giá trị đang có.

Với Đêm ký ức - Ước vọng hòa bình, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh không chỉ mang đến một hoạt động tham quan mới mà còn góp phần đổi mới cách kể chuyện lịch sử trong không gian bảo tàng. Hành trình khép lại nhưng những câu chuyện về chiến tranh, sự hy sinh và khát vọng hòa bình vẫn còn đọng lại, giúp thế hệ trẻ thêm trân trọng quá khứ và ý thức hơn về trách nhiệm gìn giữ những giá trị truyền thống, văn hóa tốt đẹp.