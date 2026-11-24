Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là dịp để mỗi người thêm trân trọng những giá trị đã làm nên cốt cách dân tộc nhưng tình yêu văn hóa sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành sự hiểu biết, ý thức gìn giữ và hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Với sứ mệnh lan tỏa tri thức, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mong muốn những ấn phẩm về văn hóa không chỉ là nguồn tài liệu phục vụ học tập mà còn đưa bạn đọc đến gần hơn với chiều sâu, vẻ đẹp và sức sống của văn hóa dân tộc.

Khi những điều bình dị trở thành ký ức văn hóa

Không phải mọi di sản đều được nhận diện bằng tuổi đời hàng trăm, hàng nghìn năm. Có những giá trị nằm ngay trong đời sống thường nhật, trong những không gian từng gắn bó với nhiều thế hệ và trở thành một phần ký ức chung của cộng đồng.

Với người Hà Nội, những khu tập thể cũ có thể là một miền ký ức như thế. Hành lang chung, ban công nhỏ, chiếc cầu thang đã bạc màu hay những bữa cơm trong căn hộ chật hẹp không chỉ gợi nhớ một thời kỳ lịch sử mà còn lưu giữ cả nếp sống, tình làng nghĩa xóm và tinh thần sẻ chia của một thế hệ.

Cuốn Khu tập thể – Giấc mơ tìm lại thiên đường của Trần Hậu Yên Thế và PGS.TS Đinh Hồng Hải (đồng chủ biên) tái hiện không gian văn hóa đặc biệt ấy qua các bài nghiên cứu, tranh vẽ, ảnh tư liệu và những câu chuyện chân thực.

Tác phẩm được triển khai qua ba phần: Di sản lịch sử, Đô thị nhân văn và Giấc mơ thiên đường, đưa người đọc trở lại với lịch sử hình thành, phát triển của các khu tập thể Hà Nội trong thế kỷ XX, đặc biệt là thời kỳ bao cấp.

Từ những không gian sống bình dị, hành trình khám phá văn hóa có thể tiếp tục đưa người đọc đến với những biểu tượng nghệ thuật mang đậm dấu ấn tâm thức dân tộc. Trong mỹ thuật truyền thống Việt Nam, hình tượng tiên nữ là một ví dụ đặc sắc. Xuất hiện trên các công trình kiến trúc, di tích lịch sử, từ chùa, tháp đến đình, đền, miếu, hình tượng này vừa mang vẻ đẹp nghệ thuật, vừa phản ánh những quan niệm về thế giới tâm linh và thẩm mỹ của người xưa.

Với mong muốn giải mã những lớp ý nghĩa ấy, cuốn Tinh hoa mỹ thuật Việt truyền thống – Hình tượng tiên nữ do Trần Hậu Yên Thế đồng chủ biên tập trung khảo cứu nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của hình tượng tiên nữ trong văn hóa, mỹ thuật Việt Nam từ thời tiền sử đến hiện đại.

Thông qua việc khảo sát trực tiếp các di tích, kết hợp nghiên cứu tư liệu và so sánh hình tượng tiên nữ trong văn hóa phương Đông, phương Tây, tác phẩm làm nổi bật những đặc trưng riêng của mỹ thuật cổ Việt Nam. Qua đó, người đọc có thêm góc nhìn về một biểu tượng nghệ thuật giàu giá trị, đồng thời hiểu hơn cách người Việt gửi gắm quan niệm thẩm mỹ, tín ngưỡng và đời sống tinh thần vào các tác phẩm nghệ thuật truyền thống.

Từ gìn giữ di sản đến sáng tạo những giá trị mới

Văn hóa không chỉ thuộc về quá khứ. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, những giá trị di sản đang đứng trước yêu cầu vừa được bảo tồn, vừa được phát huy theo những cách thức mới để tiếp tục hiện diện trong đời sống.

Đây cũng là vấn đề được đặt ra trong cuốn Hành trình từ di sản đến phát triển công nghiệp văn hóa trong kinh tế sáng tạo do Trần Thị Ngọc Quyên chủ biên.

Tác phẩm tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa di sản văn hóa, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, đồng thời phân tích kinh nghiệm phát triển công nghiệp văn hóa tại một số quốc gia. Qua việc kết hợp nghiên cứu lý luận với khảo sát thực tiễn, nhóm tác giả làm rõ vai trò của sáng tạo, khoa học công nghệ và chính sách quản lý trong việc khai thác, phát huy giá trị di sản.

Đáng chú ý, cuốn sách nhấn mạnh khả năng kết nối di sản với công nghệ số, nghệ thuật, truyền thông, thiết kế và thị trường sáng tạo. Đây không chỉ là hướng tiếp cận mới trong bảo tồn, mà còn gợi mở tiềm năng biến những giá trị văn hóa thành nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

Từ câu chuyện di sản, tác phẩm đặt ra một thông điệp có ý nghĩa trong thời đại mới: gìn giữ văn hóa không đồng nghĩa với việc đóng khung những giá trị truyền thống trong quá khứ. Di sản cần được tiếp tục khám phá, sáng tạo và lan tỏa để có thể sống trong đời sống hôm nay và truyền cảm hứng cho tương lai.