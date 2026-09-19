Chậm, trốn đóng BHXH: Tăng kiểm tra, mạnh xử lý

Thu hồi hàng trăm tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng BHXH

Theo BHXH Việt Nam, tình trạng một số doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng kéo dài vẫn ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường kỷ cương và hiệu quả thực thi pháp luật.

Trước thực tế đó, BHXH Việt Nam đang tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc thu hồi tiền chậm đóng, trốn đóng; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền để xử lý các trường hợp vi phạm kéo dài.

Năm 2026, BHXH Việt Nam tiếp tục chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là đối với các đơn vị chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Công tác kiểm tra được tập trung vào những đơn vị có dấu hiệu vi phạm trên cơ sở phân tích dữ liệu, đánh giá mức độ tuân thủ và xác định rủi ro.

BHXH Việt Nam đang mở rộng phối hợp với các cơ quan chức năng, tạo thêm cơ chế xử lý đối với những đơn vị cố tình chậm đóng, trốn đóng, kéo dài vi phạm. Ảnh minh họa

Tính đến hết tháng 8/2026, toàn hệ thống BHXH Việt Nam đã ban hành quyết định kiểm tra tại 6.694 đơn vị. Qua kiểm tra, cơ quan BHXH đã yêu cầu truy thu hơn 70,2 tỷ đồng đối với 11.417 lao động chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian; Hơn 128,2 tỷ đồng đối với 40.146 lao động đóng thiếu mức đóng. Đặc biệt, đã thu hồi hơn 330 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng.

Cơ quan BHXH cũng đã ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành 362 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 3,1 tỷ đồng.

Mục tiêu của công tác kiểm tra, xử lý không phải gây khó khăn cho doanh nghiệp, mà nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, tăng cường kỷ cương và quan trọng nhất là bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Trong cơ chế này, cơ quan BHXH chủ động rà soát, phân loại các đơn vị vi phạm, cung cấp thông tin, hồ sơ, phối hợp xác minh, làm việc và đôn đốc doanh nghiệp.

Tạo cơ chế để khởi kiện dân sự

Cũng theo BHXH Việt Nam, với những trường hợp chậm đóng, trốn đóng kéo dài, BHXH Việt Nam tăng cường phối hợp với Công an, Thanh tra, Viện kiểm sát, Liên đoàn Lao động và các cơ quan liên quan.

Đáng chú ý, việc triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15 đã tạo thêm cơ chế để Viện kiểm sát nhân dân xem xét, khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ lợi ích công trong những trường hợp đủ điều kiện.

Trường hợp đủ điều kiện nhưng không khắc phục vi phạm, Viện kiểm sát nhân dân xem xét, thực hiện quyền khởi kiện theo thẩm quyền.

Tại Hà Nội, tính đến hết tháng 8/2026, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và các Viện kiểm sát nhân dân khu vực đã đôn đốc 2.166 đơn vị với tổng số tiền chậm đóng, trốn đóng 239,4 tỷ đồng, trong đó, đã thu hồi 126,7 tỷ đồng, đạt 46,39%.