Chạm trán cá khổng lồ to bằng gấu xám giữa biển khơi: Cả thuyền xúm lại kéo lên mà toát mồ hôi hột

Con cá to lớn đến mức gần như tất cả mọi người trên thuyền đều phải hợp sức mới có thể kéo được nó lên boong.

Với trọng lượng xấp xỉ một con gấu xám đực trưởng thành, con cá này đã chính thức lập kỷ lục là cá thể lớn nhất từng được cân tại bến Fishermen's Landing ở San Diego. Theo ước tính của thuyền trưởng Stockfelt, kỷ lục trước đó tại địa điểm này chỉ rơi vào khoảng 271kg.

Con cá khổng lồ nặng 293kg. Ảnh: Alec Stockfelt

Chưa đầy một tuần trước sự việc này, hai ngư dân khác ở San Diego cũng bắt được một con cá ngừ vây xanh nặng 226kg và từng được kỳ vọng sẽ phá kỷ lục. Tuy nhiên, con cá ngừ không được ghi nhận vào sách kỷ lục vì thuộc diện đánh bắt thương mại, trong khi các quy định hiện hành chỉ công nhận kỷ lục cho những con cá được đánh bắt với mục đích giải trí.

Việc bắt được cá marlin xanh với bất kỳ kích thước nào đều là điều rất hiếm gặp đối với các đội tàu ở San Diego, bởi loài cá khổng lồ này thường chỉ sinh sống ở những vùng nước ấm hơn ngoài khơi Mexico và Hawaii.

Tuy nhiên, vùng biển ngoài khơi Nam California trong mùa hè năm nay lại chứng kiến nhiều hiện tượng kỳ lạ do ảnh hưởng của El Niño "siêu mạnh".

Sự thay đổi môi trường này đã kéo theo việc ngư dân liên tục đánh bắt hoặc nhìn thấy nhiều loài sinh vật biển nhiệt đới và cận nhiệt đới di cư tới, tiêu biểu như cá wahoo, cá dorado, cá mập đầu búa, cá mập voi và cá đuối quỷ.