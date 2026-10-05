Chậm trả trái phiếu, doanh nghiệp phải công bố thông tin trong 24 giờ

Quy định mới tăng yêu cầu công bố thông tin đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Thông tư số 138/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Một trong những điểm đáng chú ý là yêu cầu tăng cường công bố thông tin đối với tình hình thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành.

Theo quy định mới, doanh nghiệp phải công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra một số sự kiện liên quan trực tiếp đến khả năng thực hiện nghĩa vụ trái phiếu.

Trong đó có trường hợp doanh nghiệp chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo phương án phát hành đã công bố; hoàn tất thanh toán gốc, lãi sau thời gian chậm trả; hoặc đạt được kết quả đàm phán với người sở hữu trái phiếu về phương án xử lý nghĩa vụ liên quan.

Quy định này giúp nhà đầu tư có thể tiếp cận sớm hơn thông tin về tình trạng thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức phát hành, thay vì phải chờ các báo cáo định kỳ.

Bên cạnh công bố thông tin bất thường, doanh nghiệp phát hành còn phải thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ và báo cáo liên quan đến tình hình sử dụng vốn, thanh toán gốc, lãi trái phiếu cũng như việc thực hiện các cam kết đối với người sở hữu trái phiếu.

Thông tư 138/2026/TT-BTC đồng thời quy định cụ thể về đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Đối với nhà đầu tư, trước khi mua trái phiếu, nhà đầu tư chuyên nghiệp là cá nhân phải ký văn bản xác nhận theo quy định. Thành viên giao dịch có trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư, bảo đảm đúng đối tượng được phép mua, giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu.

Thành viên giao dịch cũng phải công khai hình thức tiếp nhận, xử lý giao dịch; thông báo kết quả cho khách hàng ngay sau khi giao dịch được thực hiện và gửi sao kê tài khoản tiền, trái phiếu hàng tháng hoặc khi khách hàng yêu cầu.

Thông tư 138/2026/TT-BTC thay thế Thông tư số 30/2023/TT-BTC và Thông tư số 76/2024/TT-BTC.

Việc rút ngắn thời gian công bố những thông tin quan trọng liên quan đến nghĩa vụ thanh toán đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị thông tin đối với doanh nghiệp phát hành. Khi phát sinh sự kiện thuộc diện phải công bố, doanh nghiệp cần có quy trình nội bộ đủ nhanh để xác định sự kiện, tổng hợp dữ liệu và thực hiện nghĩa vụ công bố đúng thời hạn.