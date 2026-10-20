Chậm tiến độ hạng mục hạ ngầm cáp điện trên 2 tuyến đường Lê Lợi và Phan Châu Trinh

Thi công hạ ngầm cáp điện trên tuyến đường Phan Châu Trinh.

Tuy nhiên, các hạng mục như hạ ngầm cáp điện, cáp viễn thông vẫn chưa xong, bị chậm tiến độ đã ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án trên. Trước tình hình này, ngày 16-10, UBND TP Đà Nẵng đã có Công văn số 10649/UBND-BQL về việc tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục hạ ngầm cáp điện trên 2 tuyến Lê Lợi và Phan Châu Trinh. Theo đó, UBND TP đề nghị Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị, máy móc; xây dựng kế hoạch thi công chi tiết cho toàn bộ công trình trên hai tuyến đường, trong đó xác định cụ thể nhiệm vụ, nhân lực, thiết bị, thời gian thực hiện và kế hoạch huy động vật tư. Thời hạn hoàn thành hạng mục này trước ngày 31-12-2026 theo tiến độ dự án đã được UBND thành phố phê duyệt. Đối với hệ thống cáp viễn thông được đầu tư ngoài nguồn vốn ngân sách TP, UBND TP giao Sở Khoa học và Công nghệ TP có văn bản đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị viễn thông liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ ngầm trên 2 tuyến đường Lê Lợi và Phan Châu Trinh, hoàn thành trước ngày 20-11-2026.