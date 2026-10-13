Chấm thi 4 chuyên ngành hậu cần tại Lữ đoàn 162

Sáng 13-10, Ban giám khảo Hội thi 4 chuyên ngành hậu cần Quân chủng Hải quân năm 2026 tiến hành chấm thi tại Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân.

Sau khi quán triệt nội dung, Ban giám khảo tổ chức chấm thi các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ của 4 chuyên ngành gồm: Quân nhu, quân y, xăng dầu và doanh trại. Trọng tâm là công tác xây dựng văn kiện, kế hoạch bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; đăng ký, thống kê sổ sách; chất lượng huấn luyện và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Ban giám khảo chấm điểm văn kiện, sổ sách tại Lữ đoàn 162.

Nội dung thực hành tập trung vào việc sắp xếp vật chất, trang bị ngành trong kho; bảo đảm quân nhu, nhiên liệu, cơ số quân y cho tàu hộ vệ tên lửa xuất phát nhanh; cứu vớt người rơi xuống nước, 5 kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương trong khoang hầm, lối đi chật hẹp sang tàu về tuyến sau điều trị; lắp dựng nhà bạt cấp tiểu đội; xử trí tình huống chữa cháy kho xăng dầu...

Qua chấm thi, Ban giám khảo đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 162 trong tổ chức chuẩn bị và triển khai các nội dung tham gia hội thi. Kết quả thể hiện sự chủ động trong huấn luyện, rèn luyện chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị tàu mặt nước chiến đấu hiện đại. Cùng với đó, Lữ đoàn 162 chú trọng đẩy mạnh tăng gia sản xuất, đưa sản phẩm thu hoạch vào cải thiện bữa ăn bộ đội, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và bảo đảm nguồn thực phẩm tại chỗ.