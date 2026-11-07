Chăm thể thao, không rượu bia vẫn bị gan nhiễm mỡ nặng, nguyên nhân đến từ loại nước ép quen thuộc

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam vừa thông tin, mới tiếp nhận một nam bệnh nhân 45 tuổi, đi khám sức khỏe định kỳ. Thời điểm khám, sức khỏe nhìn bề ngoài khá tốt, khai thác tiền sử bệnh nhân cho biết rất ít dùng rượu bia, không hút thuốc, thường xuyên tập thể thao hằng ngày, ăn uống rất lành mạnh.

Sau khi làm các xét nghiệm và siêu âm, bác sĩ Mạnh bất ngờ vì kết quả cho thấy, người đàn ông bị gan nhiễm mỡ nặng (độ 3). Khi khai thác sâu tiền sử ăn uống, khi đó nam bệnh nhân cho biết, do là dân thể thao nên hằng ngày thường xuyên uống nước cam ép khoảng 2-3 lít mỗi ngày, gần như thay nước lọc bằng loại đồ uống này.

Bệnh nhân cho rằng, biết thông tin nước cam cung cấp nhiều vitamin C, là “vua của các loại nước ép”, giúp bù nước rất tốt cho người chơi thể thao nên sử dụng thường xuyên. Bác sĩ Mạnh nhận định, chính thói quen tiêu thụ quá nhiều nước ép có thể khiến cơ thể nạp lượng đường lớn, làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ trong gan, ngay cả ở người không béo phì và thường xuyên vận động.

Việc dùng nước ép trái cây dễ gây tích tụ đường trong gan và dẫn đến gan nhiễm mỡ. Ảnh minh họa.

Bác sĩ Mạnh giải thích, fructose là một loại đường có trong trái cây, được chuyển hóa chủ yếu tại gan. Khi tiêu thụ quá mức, đặc biệt qua các loại nước ép, lượng đường này có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp chất béo, làm tăng triglyceride và khiến mỡ tích tụ trong gan.

So với việc ăn trái cây nguyên quả, uống nước ép khiến người dùng dễ tiêu thụ lượng đường lớn trong thời gian ngắn. Trong khi đó, hàm lượng chất xơ có thể giảm đáng kể tùy thuộc vào cách chế biến.

Đáng chú ý, gan nhiễm mỡ không chỉ xuất hiện ở người uống nhiều rượu bia, thừa cân hoặc ít vận động. Chế độ ăn dư thừa năng lượng, trong đó có việc thường xuyên sử dụng đồ uống chứa nhiều đường, cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Với trường hợp trên, bác sĩ yêu cầu bệnh nhân ngừng sử dụng nước cam ép thay nước lọc, hạn chế đường và các loại trái cây ngọt theo hướng dẫn, đồng thời dùng thuốc hỗ trợ theo chỉ định.

Bác sĩ Mạnh khuyến cáo, nên uống nước lọc hằng ngày kể cả khi chơi thể thao. Ảnh minh họa.

Bác sĩ Mạnh khuyến cáo người dân không nên coi nước ép trái cây là thức uống có thể thay thế nước lọc hằng ngày. Dù cung cấp một số vitamin và khoáng chất, nước ép vẫn chứa đường tự nhiên. Việc uống quá nhiều có thể khiến lượng đường nạp vào vượt quá nhu cầu của cơ thể, làm giảm lợi ích của việc bổ sung dinh dưỡng.

Nguy cơ từ việc tiêu thụ quá nhiều nước ép trái cây cũng được ghi nhận ở những người mắc bệnh chuyển hóa. Để duy trì sức khỏe tốt, ngoài vận động, tập luyện thể thao thì cần phải có thói quen sinh hoạt lành mạnh, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ. Đặc biệt là bổ sung nước, trong đó loại nước cần được ưu tiên là nước lọc. Việc sử dụng trái cây nên ưu tiên ăn trái cây nguyên quả thay vì uống nước ép và kiểm soát khẩu phần. Người mắc đái tháo đường không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn trái cây, nhưng cần lựa chọn loại phù hợp, ăn với lượng vừa phải và theo dõi đường huyết theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Các chuyên gia cũng lưu ý, gan nhiễm mỡ có thể tiến triển thành viêm gan nhiễm mỡ, xơ gan ở một số trường hợp. Vì vậy, người dân cần duy trì chế độ ăn uống hợp lý, khám sức khỏe định kỳ và không chủ quan với nguy cơ mắc bệnh chỉ vì cơ thể gầy, thể lực tốt hoặc thường xuyên tập thể thao.