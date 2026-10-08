'Chạm tay vào tương lai' tại Triển lãm Robot, AI và STEM Hà Nội 2026

Ngày 8/10/2026, tại Trường Đại học Phenikaa, Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội đã chủ trì tổ chức Lễ Khai mạc Triển lãm Robot, Trí tuệ nhân tạo và STEM năm 2026 (Triển lãm Robot Hà Nội 2026).

Triển lãm robot Hà Nội khai mạc sáng 8/10 tại Hà Nội.

Hiện thực hóa hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Phát biểu khai mạc triển lãm, bà Nguyễn Tố Quyên - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội - khẳng định, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo (AI), robot và tự động hóa không còn giới hạn trong các phòng thí nghiệm hay nhà máy hiện đại mà đang đi sâu vào mọi mặt của đời sống, sản xuất, kinh doanh, y tế và giáo dục. Đối với Hà Nội, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực then chốt nhằm nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và chất lượng cuộc sống của người dân.

Nhấn mạnh định hướng của thành phố, bà Nguyễn Tố Quyên cho biết, Hà Nội đặc biệt quan tâm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó: Nhà nước kiến tạo môi trường phát triển - Doanh nghiệp là trung tâm ứng dụng và thương mại hóa công nghệ - Viện, trường là cái nôi tri thức - Thế hệ trẻ là lực lượng sáng tạo, làm chủ tương lai.

“Giá trị của một triển lãm công nghệ không chỉ nằm ở số lượng sản phẩm trưng bày, mà điều quan trọng hơn là sau sự kiện sẽ có bao nhiêu kết nối được tiếp tục, bao nhiêu ý tưởng được hiện thực hóa và bao nhiêu công nghệ được đưa vào ứng dụng thực tiễn giải quyết các bài toán của Thủ đô,” bà Nguyễn Tố Quyên nhấn mạnh.

Đại diện đơn vị đăng cai và phối hợp tổ chức, PGS.TS Chu Cẩm Thơ - Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa, Chủ tịch Mạng lưới Quản lý giáo dục không biên giới EdulightenUp - bày tỏ sự vinh dự khi trường là nơi diễn ra sự kiện triển lãm robot quy mô của Thủ đô.

PGS.TS Chu Cẩm Thơ chia sẻ, Đại học Phenikaa tự hào là một trong 12 trường đại học dẫn dắt được Thủ tướng phê duyệt. Cùng với thành viên thuộc Tập đoàn Phenikaa là Phenikaa-X - đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được cấp phép thử nghiệm (sandbox) xe tự hành trong vòng 24 tháng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - nhà trường luôn xác định robot, tự động hóa và AI là ngành mũi nhọn chiến lược. Nhà trường cam kết tiếp tục đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, viện nghiên cứu và chương trình đào tạo để gắn chặt nghiên cứu khoa học với nhu cầu của thị trường và thực tiễn xã hội.

Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa cũng kỳ vọng, những sự kiện như Triển lãm robot Hà Nội sẽ đem đến những trải nghiệm “chạm tay vào robot và tìm được những cơ hội để xuất hiện robot ở trong đơn vị mình, xuất hiện trí tuệ nhân tạo ở đơn vị mình một cách hiệu quả”.

Nhiều robot ứng dụng được giới thiệu tại triển lãm, tạo sự hào hứng đối với các bạn trẻ. (Ảnh: Đỗ Huệ)

Không gian trải nghiệm công nghệ sôi động, định hướng tương lai

Tại triển lãm với 25 gian hàng công nghệ trên diện tích 300m² cùng Khu trải nghiệm STEM tương tác cao, học sinh, sinh viên và cộng đồng công nghệ được tiếp cận thực tế các giải pháp thị giác máy tính (Computer Vision), mô hình thông minh, công nghệ IoT và trực tiếp thử sức với các hoạt động lập trình điều khiển robot.

Các em nhỏ được đấu trí với robot đánh cờ tại Triển lãm. (Ảnh: Đỗ Huệ)

Nhiều mẫu robot thế hệ mới thực hiện tương tác với khán giả. (Ảnh: Đỗ Huệ)

Trong khuôn khổ sự kiện, hai phiên tọa đàm chuyên đề chuyên sâu cũng diễn ra với nhiều nội dung thiết thực.

Toạ đàm thứ nhất là “Robot & AI - Từ ý tưởng đến sản phẩm thực tế”. Tại đây, các chuyên gia tập trung thảo luận về chuỗi phát triển sản phẩm công nghệ từ nghiên cứu, thiết kế phần cứng, giải bài toán nghiệp vụ đến bài toán tối ưu chi phí và thương mại hóa tại thị trường Việt Nam.

Toạ đàm thứ hai mang chủ đề “Robot & AI - Học gì, làm gì để dẫn đầu tương lai?” với những trao đổi mang tính định hướng về phương pháp tiếp cận kiến thức nền tảng (Toán, Vật lý, Tiếng Anh, tư duy phản biện) cho học sinh, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm rèn luyện năng lực thực chiến, kỹ năng làm chủ công nghệ nhúng và AI trên thiết bị cho sinh viên, kỹ sư trẻ.

Triển lãm Robot Hà Nội 2026 không chỉ mở ra cơ hội giao lưu, kết nối hợp tác trực tiếp giữa cơ quan quản lý, viện - trường và doanh nghiệp mà còn góp phần lan tỏa niềm đam mê sáng tạo khoa học tới thế hệ trẻ, tạo động lực mạnh mẽ cho mục tiêu phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại và dẫn đầu về công nghệ số.