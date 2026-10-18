Chậm sửa chữa quốc lộ 1: Tạm dừng thu phí cầu Bến Thủy từ ngày 20/10

Sáng 18/10, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh cho biết, đơn vị vừa nhận được văn bản của Cục Đường bộ Việt Nam về việc tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Bến Thủy và Bến Thủy 2 trong 30 ngày, do tuyến quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh, Nghệ An còn nhiều hư hỏng chưa được khắc phục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo văn bản của Cục Đường bộ Việt Nam, việc tạm dừng thu phí liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh TP Vinh và Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh theo hình thức BOT. Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 là nhà đầu tư, Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh là doanh nghiệp dự án. Hai trạm Bến Thủy và Bến Thủy 2 phục vụ thu phí cho các dự án này.

Qua công tác theo dõi, quản lý và phản ánh của người dân, chính quyền địa phương, Cục Đường bộ Việt Nam xác định công tác quản lý, bảo trì, sửa chữa trên tuyến còn nhiều tồn tại kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, an toàn công trình.

Trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: Thiện Lương

Nhiều vị trí mặt đường bị hằn lún, nứt vỡ, xuất hiện ổ gà; sơn kẻ đường bị mờ, mất tác dụng. Một số cầu và đường dẫn hai đầu cầu bị hư hỏng, lún lõm. Đặc biệt, hệ dầm thép cầu Bến Thủy được xác định hư hỏng nặng.

Cục Đường bộ Việt Nam đã nhiều lần ban hành văn bản yêu cầu Cienco 4 và Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh sửa chữa, khắc phục. Tuy nhiên, việc khắc phục chưa kịp thời, triệt để. Khu Quản lý đường bộ II đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh.

Từ ngày 11/9 đến hết ngày 9/10, doanh nghiệp dự án đã thực hiện một số hạng mục như vá ổ gà, xử lý mặt đường rạn nứt, cào gọt và bù vệt hằn lún bánh xe, sửa biển báo, cọc tiêu, đèn tín hiệu giao thông, sơn dặm vạch kẻ đường... Tuy nhiên, trên tuyến vẫn còn nhiều hư hỏng chưa được xử lý.

Đối chiếu quy định pháp luật và hợp đồng BOT, Cục Đường bộ Việt Nam xác định nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án vi phạm về chất lượng bảo trì không được xử lý kịp thời, đồng thời để xảy ra các tình huống có nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến.

Do đó, Cục Đường bộ Việt Nam quyết định tạm dừng thu phí tại Trạm thu phí Bến Thủy và Bến Thủy 2 trong 30 ngày, kể từ 0h ngày 20/10.

Thời gian tạm dừng thu phí được khấu trừ vào thời gian thu phí của nhà đầu tư. Khoản tổn thất kinh phí do bị tạm dừng thu phí, nhà đầu tư tự chịu theo quy định trong hợp đồng. Nếu hết thời gian trên mà các hư hỏng chưa được khắc phục triệt để, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ xem xét tiếp tục xử lý theo hợp đồng và quy định pháp luật.

Trong thời gian tạm dừng thu phí, Cienco 4 và Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh phải huy động đủ nhân lực, thiết bị, tài chính để sửa chữa các hư hỏng như hằn lún, trồi lún, nứt vỡ mặt đường, mất sơn kẻ vạch... bảo đảm an toàn giao thông và an toàn công trình.

Các đơn vị phải mở các làn thu phí để phương tiện lưu thông tự do, không để xảy ra ùn tắc tại khu vực trạm; đồng thời tiếp tục duy trì đầy đủ công tác quản lý, bảo trì tuyến đường trong thời gian tạm dừng thu phí.

Cục Đường bộ Việt Nam giao Khu Quản lý đường bộ II phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, VETC và các cơ quan chức năng tổ chức tạm dừng thu phí, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng và định kỳ hằng tuần báo cáo kết quả.

Sau khi doanh nghiệp báo cáo hoàn thành sửa chữa, Khu Quản lý đường bộ II sẽ kiểm tra, đánh giá chất lượng. Nếu việc khắc phục đạt yêu cầu, đơn vị này báo cáo, kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam xem xét kết thúc thời gian tạm dừng thu phí; trường hợp chưa đạt, sẽ đề xuất biện pháp xử lý tiếp theo.