Chăm sóc tóc khỏe đẹp thời điểm giao mùa từ nguyên liệu thiên nhiên

Từ nguyên liệu truyền thống đến dòng sản phẩm tiện ích

Sau những tháng hè thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng gay gắt, mồ hôi và khói bụi, mái tóc bước vào thời điểm giao mùa nhạy cảm. Ban ngày, thời tiết khô nhẹ khiến tóc dễ mất độ ẩm, trở nên xơ rối và thiếu sức sống. Trong khi đó, sự chênh lệch nhiệt độ khi đêm xuống cũng đòi hỏi da đầu phải liên tục thích ứng.

Đặc biệt, đối với những người thường xuyên uốn, nhuộm, duỗi hoặc sử dụng máy sấy, máy tạo kiểu nhiệt độ cao, mái tóc càng dễ suy yếu và hư tổn nếu không có chế độ chăm sóc phù hợp. Thay vì chờ đến khi tóc xuất hiện các dấu hiệu hư tổn rõ rệt mới tìm giải pháp khắc phục, việc chủ động điều chỉnh thói quen chăm sóc ngay từ thời điểm giao mùa là điều vô cùng cần thiết.

Bồ kết, vỏ bưởi hay hà thủ ô vốn là những phương pháp chăm sóc tóc quen thuộc của người Việt qua nhiều thế hệ. Nếu trước đây, việc đun gội mất khá nhiều thời gian và công đoạn phơi, nướng nguyên liệu, thì hiện nay, người tiêu dùng có thể dễ dàng tiếp cận các dòng sản phẩm đóng chai chiết xuất thảo dược vừa tiện lợi, vừa giữ nguyên dưỡng chất thiên nhiên.

Các sản phẩm chăm sóc tóc từ thảo dược ngày càng đa dạng trên thị trường.

Nhiều doanh nghiệp sản xuất trong nước đã nắm bắt xu hướng này, đưa tinh dầu bưởi, chiết xuất bồ kết, hà thủ ô hay các loại dầu thực vật vào chuỗi sản phẩm dầu gội, dầu xả và tinh chất dưỡng tóc. Sự trở lại của những nguyên liệu truyền thống không chỉ thu hút nhóm khách hàng lớn tuổi mà còn nhận được sự phản hồi tích cực từ giới trẻ - những người ngày càng quan tâm đến thành phần và nguồn gốc sản phẩm.

Nói về sự thay đổi của người dân, chị Nông Thị Tiểu Thương, chủ một tiệm gội đầu dưỡng sinh và gội bồ kết truyền thống tại phường Thục Phán, chia sẻ: Khoảng 1 - 2 năm trở lại đây, khách hàng có xu hướng tìm đến các liệu trình gội đầu hoàn toàn bằng bồ kết nấu tươi và thảo mộc tự nhiên. Khách hàng bây giờ không chỉ muốn gội sạch nhanh mà rất chú trọng đến độ an toàn, lành tính dài lâu cho da đầu. Rất nhiều bạn trẻ Gen Z hay dân văn phòng sau một thời gian lạm dụng hóa chất uốn nhuộm bị gàu, xơ đã chủ động gội bồ kết để phục hồi lại mái tóc.

Chị Sầm Mỹ Hạnh, phường Tân Giang, chia sẻ: Trước đây, tôi chọn dầu gội chủ yếu dựa vào mùi hương hoặc khả năng làm sạch nhanh. Tuy nhiên, nhận thấy tóc dần bị khô rối khi thời tiết thay đổi, tôi chủ động tìm hiểu kỹ thành phần và chuyển sang ưu tiên các dòng sản phẩm chiết xuất thảo dược lành tính. Sau một thời gian sử dụng, da đầu cảm thấy nhẹ nhàng và tóc ít gãy rụng hơn.

Sử dụng sản phẩm thiên nhiên đúng cách

Mặc dù các sản phẩm từ thiên nhiên sở hữu nhiều ưu điểm lành tính, các chuyên gia cũng lưu ý người tiêu dùng cần nhìn nhận một cách khách quan. Khái niệm "thiên nhiên" không đồng nghĩa với việc sản phẩm đó sẽ phù hợp tuyệt đối với mọi loại tóc và da đầu.

Các nguyên liệu tự nhiên quen thuộc như bồ kết, vỏ bưởi, sả... từ lâu đã gắn liền với thói quen chăm sóc tóc của người Việt.

Để chăm sóc mái tóc hiệu quả trong khoảng thời gian giao mùa, các chuyên gia khuyên người tiêu dùng nên lưu ý một số điểm sau:

Lựa chọn theo tình trạng thực tế: Cần hiểu rõ chất tóc của mình (tóc dầu, tóc khô, da đầu nhạy cảm hay tóc đã qua xử lý hóa chất) để chọn dòng sản phẩm chiết xuất phù hợp.

Đọc kỹ bảng thành phần: Ưu tiên các thương hiệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và quy trình sản xuất đạt chuẩn.

Duy trì thói quen gội đầu đúng cách: Hạn chế sử dụng nước quá nóng khi gội; không dùng móng tay chà xát quá mạnh gây tổn thương da đầu; giảm nhiệt độ khi sấy tóc và duy trì việc dùng dầu xả, tinh chất dưỡng ẩm ở phần thân và ngọn tóc.

Lưu ý chuyên khoa: Trong trường hợp da đầu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như ngứa, đỏ, bong tróc hoặc rụng tóc kéo dài, người dân nên tìm đến các bác sĩ chuyên khoa da liễu để được tư vấn chính xác thay vì tự ý thay đổi liên tục nhiều loại dầu gội khác nhau.

Giao mùa là thời điểm lý tưởng để mỗi người lắng nghe và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Lựa chọn sản phẩm phù hợp kết hợp cùng thói quen sinh hoạt khoa học sẽ giúp bạn giữ gìn mái tóc luôn chắc khỏe, bồng bềnh và rạng rỡ.