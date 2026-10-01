Chăm sóc toàn diện, phát huy vai trò người cao tuổi

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, người cao tuổi Việt Nam qua các thời kỳ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong gia đình, cộng đồng và xã hội; lưu giữ ký ức lịch sử, kết tinh trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm, uy tín và những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, ghi nhận và tri ân những đóng góp to lớn, quý báu của người cao tuổi.

Theo Phó Thủ tướng, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những vận hội lớn, song cũng đối mặt với nhiều vấn đề thực tiễn cần chủ động giải quyết. Trong đó, già hóa dân số là một xu thế tất yếu, tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Thực tiễn này đòi hỏi hệ thống an sinh, y tế và tổ chức đời sống cộng đồng phải có sự chuẩn bị từ sớm, từ xa.

Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về người cao tuổi, trong đó có: Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện công tác người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số đã xác định những định hướng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 tại Hải Phòng. (Ảnh: Đàm Thanh)

Nhấn mạnh chủ đề của Tháng hành động năm 2026: “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, mục tiêu cốt lõi của tháng cao điểm là bảo đảm người cao tuổi được khám, sàng lọc sức khỏe miễn phí trong năm 2026. Công tác người cao tuổi phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phát triển con người và an sinh xã hội. Cần chuẩn bị chủ động từ sớm, từ xa cho già hóa dân số; bảo đảm an sinh toàn diện, kiên quyết "không để ai bị bỏ lại phía sau", nhất là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, sống cô đơn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận công nghệ, thu hẹp khoảng cách số; phát triển "kinh tế bạc" nhằm đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi và tạo giá trị mới cho nền kinh tế. Đồng thời, nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, từng bước hình thành hệ thống dịch vụ chăm sóc dài hạn và đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực.

Các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: Đàm Thanh)

Ghi nhận công tác chuẩn bị chu đáo của TP Hải Phòng, Phó Thủ tướng mong muốn Hải Phòng tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, tiên phong xây dựng TP đáng sống, văn minh, hiện đại và luôn gắn kết để nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, trong đó có người cao tuổi.

Phát biểu hưởng ứng Lễ phát động, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, Hải Phòng luôn xác định sự phát triển của một TP không chỉ được đo bằng những công trình hay con số tăng trưởng, mà chính là chất lượng cuộc sống và mức độ hạnh phúc của mỗi người dân, trong đó có người cao tuổi. Sự phát triển của TP hôm nay được xây đắp bằng mồ hôi, công sức và xương máu của các thế hệ đi trước; vì vậy, an sinh xã hội không phải là gánh nặng mà là nền tảng, là động lực cốt lõi cho sự phát triển bền vững.

Hải Phòng hiện có hơn 713.000 người cao tuổi, chiếm khoảng 15% dân số. Trong những năm qua, TP đã có nhiều chính sách đặc thù thiết thực chăm lo người cao tuổi như nâng mức hưu trí xã hội lên 700.000 đồng/tháng đối với một số nhóm người cao tuổi thuộc diện khó khăn; hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi; nâng mức quà chúc thọ, mừng thọ từ 900.000 đồng đến 3 triệu đồng tuỳ theo độ tuổi…

Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp chăm sóc NCT Việt Nam" cho các lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng. (Ảnh: Đàm Thanh)

Để Tháng hành động năm 2026 tạo chuyển biến rõ nét, Bí thư Thành ủy đề nghị toàn hệ thống chính trị TP đưa công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi thành bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chuyển mạnh tư duy từ chăm sóc đơn thuần sang chăm sóc gắn với phát huy vai trò người cao tuổi; từ coi người cao tuổi là đối tượng thụ hưởng sang coi người cao tuổi là chủ thể tham gia phát triển; từ hỗ trợ thụ động sang tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống an toàn và tiếp tục đóng góp cho xã hội.

Dịp này, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và TP Hải Phòng đã trao những phần quà tặng 10 người cao tuổi tiêu biểu. Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân là lãnh đạo TP Hải Phòng và vinh danh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.