Chăm sóc toàn diện người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số

Lấy người cao tuổi làm trung tâm trong các hoạt động tại cơ sở

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn số 1260/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai tổ chức Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026.

Theo công văn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, các bộ, cơ quan liên quan, UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với các tổ chức liên quan triển khai Tháng hành động bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả.

Với chủ đề "Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số", Tháng hành động năm 2026 được tổ chức gắn với các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc tại các cộng đồng, khu dân cư trên cả nước.

Chăm sóc toàn diện người cao tuổi. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi. Các hoạt động cần hướng mạnh về cơ sở, lấy người cao tuổi làm trung tâm, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu phối hợp tổ chức các hoạt động phù hợp điều kiện thực tế; ưu tiên thăm hỏi, trợ giúp người cao tuổi thuộc diện chính sách, hộ nghèo, người cô đơn, không nơi nương tựa và người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu giữa các thế hệ, tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy tri thức, kinh nghiệm và uy tín trong gia đình, cộng đồng.

Các địa phương phải bố trí, sử dụng kinh phí đúng quy định; huy động và quản lý hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh phô trương, hình thức và lãng phí.

Khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người cao tuổi

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu là triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và Hội Người cao tuổi Việt Nam hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện. Việc tổ chức khám, sàng lọc và chăm sóc sức khỏe cần ưu tiên các nhóm người cao tuổi thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cô đơn, không nơi nương tựa và có hoàn cảnh khó khăn; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tiễn.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, cùng các chương trình, đề án, kế hoạch liên quan. Các cơ quan chủ động hỗ trợ địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Hội Người cao tuổi Việt Nam được đề nghị phối hợp huy động nguồn lực xã hội để chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi; củng cố, nhân rộng các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và mô hình hỗ trợ tại cộng đồng. Hội đồng thời nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến thích ứng với già hóa dân số, phát triển kinh tế bạc và phát huy vai trò người cao tuổi trong gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp vận động hội viên, Nhân dân tham gia chăm sóc, bảo vệ người cao tuổi, huy động sự đồng hành của cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan, địa phương và tổ chức liên quan phối hợp chặt chẽ, triển khai Tháng hành động kịp thời, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu đề ra.