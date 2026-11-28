Chương trình thiện nguyện khám mắt, đo khúc xạ, tư vấn chăm sóc mắt và hỗ trợ cấp kính miễn phí do Trường Đại học Bạc Liêu phối hợp với Hội Mắt kính TP. Hồ Chí Minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Cà Mau và các đơn vị liên quan tổ chức trong hai ngày 28 và 29/11/2026.

Sáng 28/11, chương trình chính thức diễn ra tại Trường Đại học Bạc Liêu, thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên và người dân tham gia.

Hàng trăm lượt cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu và người dân tham gia chương trình

Tại chương trình, người tham gia được kiểm tra sức khỏe mắt, đo thị lực, đo khúc xạ, hỗ trợ phát hiện các tật khúc xạ phổ biến như cận thị, viễn thị, loạn thị. Căn cứ kết quả thăm khám, mỗi người được tư vấn về tình trạng thị lực, hướng dẫn cách chăm sóc và bảo vệ mắt trong học tập, làm việc và sinh hoạt hằng ngày.

Đối với những trường hợp phù hợp với kết quả chuyên môn và điều kiện của chương trình, Ban Tổ chức hỗ trợ cấp kính miễn phí; trong đó quan tâm ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và những người chưa có điều kiện tiếp cận dịch vụ chăm sóc thị lực.

Người tham gia khám mắt được Ban tổ chức hướng dẫn và thăm khám nhiệt tình

Tham gia chương trình, ông Nguyễn Thanh Mong (ngụ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) bày tỏ sự phấn khởi khi được khám mắt, tư vấn và hỗ trợ kính miễn phí.

Ông Mong cho biết, đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế tận tình, chu đáo trong quá trình thăm khám và hướng dẫn chăm sóc mắt. Việc được hỗ trợ kính miễn phí không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn góp phần cải thiện thị lực, tạo thuận lợi hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo ông, đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe người dân, nhất là những người còn khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt.

Giảng viên Trường Đại học Bạc Liêu tham gia khám mắt tại chương trình

Để chương trình được triển khai hiệu quả, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Bạc Liêu đã tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, giảng viên, sinh viên và người dân đăng ký tham gia; đồng thời hỗ trợ tiếp nhận, sắp xếp và điều phối người đến khám.

Anh Nguyễn Hoàn Em, Bí thư Đoàn Trường Đại học Bạc Liêu cho biết, chương trình không chỉ tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên, sinh viên và người dân kiểm tra, chăm sóc sức khỏe thị lực mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Nhà trường và các đơn vị phối hợp đối với cộng đồng.

"Việc hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực; đồng thời, chương trình tạo cơ hội để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện, trách nhiệm xã hội bằng những việc làm cụ thể", anh Nguyễn Hoàn Em nhấn mạnh.

Sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu, có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe thị lực và tiếp cận dịch vụ y tế thiết thực

Trong chương trình, Hội Mắt kính TP. Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, bố trí đội ngũ bác sĩ, nhân sự và trang thiết bị phục vụ khám mắt, đo khúc xạ, tư vấn và hỗ trợ cấp kính.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự; Trường Đại học Bạc Liêu cùng các đơn vị liên quan triển khai công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ tổ chức chương trình.

Đối với những trường hợp có chỉ định, phù hợp với kết quả chuyên môn và điều kiện của chương trình, Ban tổ chức xem xét hỗ trợ cấp kính miễn phí

Thông qua hoạt động, các nguồn lực thiện nguyện được kết nối và phát huy hiệu quả, góp phần chăm sóc sức khỏe thị lực, lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng.