Chăm sóc sức khỏe tuổi vị thành niên

Thời gian qua, công tác truyền thông, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên đã được Trạm Y tế phường Đồng Sơn chú trọng triển khai với nhiều nội dung thiết thực. Trong năm 2026, đơn vị phối hợp với Trường THCS Đồng Sơn tổ chức truyền thông về sức khỏe sinh sản cho 65 học sinh; tuyên truyền phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho 80 đoàn viên, thanh niên; đồng thời tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức về dinh dưỡng, phòng, chống suy dinh dưỡng tại cộng đồng.

Gần đây, hoạt động truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá tiếp tục giúp học sinh nhận diện nguy cơ từ thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, đồng thời trang bị kỹ năng từ chối khi bị rủ rê sử dụng thuốc lá.

Thạc sĩ Lê Thanh Cảnh, Giám đốc Trạm Y tế phường Đồng Sơn, cho biết: “Ở lứa tuổi vị thành niên, các em đang phát triển cả về thể chất và tâm lý, dễ bị tác động bởi môi trường xung quanh. Vì vậy, công tác truyền thông không chỉ cung cấp kiến thức mà còn chú trọng trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh các yếu tố nguy cơ. Chúng tôi tăng cường phối hợp với nhà trường để đưa những nội dung giáo dục sức khỏe phù hợp đến học sinh, giúp các em chủ động bảo vệ bản thân”.

Học sinh Trường THCS Đồng Sơn tìm hiểu kiến thức phòng, chống tác hại thuốc lá - Ảnh: M.H

Bên cạnh phòng ngừa những hành vi có hại cho sức khỏe, việc trang bị kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới và phòng, chống xâm hại cũng là yêu cầu cần thiết đối với lứa tuổi vị thành niên. Tuy nhiên, những thay đổi của cơ thể, tâm sinh lý trong giai đoạn dậy thì thường khiến không ít học sinh băn khoăn, e ngại khi trao đổi với gia đình hoặc người lớn. Điều này đặt ra yêu cầu xây dựng những hình thức tư vấn gần gũi để các em có thể tiếp cận thông tin chính xác và được hỗ trợ khi cần thiết.

Tại xã Đakrông, từ tháng 5/2026, Trạm Y tế xã phối hợp với Dự án Plan International triển khai mô hình Phòng tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên. Đến nay, mô hình đã thực hiện hơn 150 lượt tư vấn, tập trung vào các nội dung về sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới, phòng, chống tảo hôn, xâm hại và kỹ năng tự bảo vệ.

Em Hồ Thị Nhỏ, thôn Chân Rò, xã Đakrông, chia sẻ: “Trước đây, em khá e ngại khi tìm hiểu những vấn đề liên quan đến tuổi dậy thì. Sau khi được các cô nhân viên y tế tư vấn, em hiểu rõ hơn về những thay đổi của cơ thể, biết cách chăm sóc bản thân và tự tin hơn khi chia sẻ những điều còn băn khoăn”.

Bác sĩ Trần Khương Định, Giám đốc Trạm Y tế xã Đakrông, cho hay: “Thông qua hoạt động tư vấn trực tiếp, các em có cơ hội trao đổi những vấn đề riêng tư liên quan đến tuổi dậy thì, sức khỏe sinh sản và được giải đáp phù hợp với nhu cầu, độ tuổi. Sau một thời gian triển khai, nhiều em đã chủ động hơn trong việc tìm hiểu, chia sẻ những băn khoăn của bản thân. Đây là chuyển biến tích cực, cho thấy mô hình đang từng bước tạo được sự gần gũi, tin tưởng giữa nhân viên y tế và các em, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên”.

Cùng với các hoạt động tại cơ sở, ngành y tế chú trọng nâng cao năng lực truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe vị thành niên cho đội ngũ cán bộ y tế, giáo viên và những người làm công tác cộng đồng. Mới đây, Sở Y tế phối hợp với Tổ chức Plan International Việt Nam tổ chức tập huấn cho 56 học viên đến từ 14 xã về kỹ năng truyền thông sức khỏe sinh sản và tham vấn học đường ứng dụng công nghệ số.

Nội dung tập huấn tập trung vào phương pháp tiếp cận phù hợp với từng nhóm tuổi, xử lý tình huống nhạy cảm, nhận diện sớm nguy cơ bạo lực, xâm hại và hỗ trợ học sinh khi cần thiết. Những kiến thức, kỹ năng này là cơ sở để đội ngũ tham gia nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông, tư vấn tại trường học và cộng đồng.

Ông Hồ Tân Cảnh, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết : “Chăm sóc sức khỏe vị thành niên là nhiệm vụ quan trọng, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, giáo dục, gia đình và toàn xã hội. Thời gian tới, ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khỏe với nội dung, hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng; đồng thời nâng cao chất lượng tư vấn, chăm sóc sức khỏe tại tuyến cơ sở, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mục tiêu là giúp các em tiếp cận thông tin, dịch vụ chăm sóc sức khỏe kịp thời, tạo nền tảng phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần”.