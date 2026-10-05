Chăm sóc sức khỏe từ năm đầu đại học

Sinh viên làm thủ tục khám sức khỏe.

Hoạt động thiết thực

Là một trong những tân sinh viên tham gia khám sức khỏe, Lê Thị Xuân - sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế cho rằng: “Lên đại học, chúng em phải tự chủ hơn trong học tập cũng như sinh hoạt. Vì vậy, việc được các y, bác sĩ khám sức khỏe ngay từ đầu năm học giúp em biết rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình, từ đó có ý thức điều chỉnh chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và học tập phù hợp. Em nghĩ đây không chỉ là một thủ tục mà còn là sự quan tâm rất thiết thực dành cho sinh viên”.

Cùng chung suy nghĩ, tân sinh viên Nguyễn Diệu Linh, ngành công nghệ sinh học - Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế cho biết, điều em mong muốn sau đợt khám là sinh viên không chỉ được kiểm tra sức khỏe mà còn được tư vấn cụ thể về cách bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần trong những năm học đại học.

“Chúng em rất mong nhà trường và bệnh viện tiếp tục duy trì những chương trình khám, tư vấn sức khỏe định kỳ cho sinh viên. Nếu có thể, em mong sẽ có thêm các buổi tư vấn về dinh dưỡng, sức khỏe tinh thần, giấc ngủ và cách cân bằng giữa học tập với nghỉ ngơi”, Linh bày tỏ.

Khám sức khỏe cho gần 9.000 tân sinh viên

PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng - Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế thông tin, trong các ngày cuối tuần, từ ngày 12/9 đến 27/9/2026, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế tổ chức khám sức khỏe cho gần 9.000 tân sinh viên thuộc Đại học Huế.

Nội dung khám được triển khai tương đối toàn diện, gồm kiểm tra thể lực và khám các chuyên khoa: nội, ngoại, mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, da liễu và sản phụ khoa đối với sinh viên nữ. Thông qua quá trình thăm khám, các bác sĩ có thể phát hiện, tư vấn và hướng dẫn sinh viên theo dõi, điều trị hoặc kiểm tra chuyên sâu khi cần thiết.

Đáng chú ý, nhiều vấn đề sức khỏe được ghi nhận qua đợt khám như tật khúc xạ, các bệnh lý răng miệng, viêm nướu, sâu răng, mụn trứng cá, thừa cân - béo phì, tăng huyết áp ở người trẻ và một số bệnh lý khác.

Theo PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng, với số lượng sinh viên tham gia khám lớn, trong khi thời gian được bố trí tập trung vào các ngày cuối tuần, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế đã chủ động xây dựng phương án tổ chức phù hợp. Các khu vực khám được bố trí riêng, tăng cường số lượng bàn khám, đồng thời huy động đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế có kinh nghiệm tham gia phục vụ.

Cùng với đó, Câu lạc bộ Tiếp sức người bệnh của bệnh viện trường được huy động để hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình làm thủ tục, di chuyển giữa các khu vực khám và giải đáp những thông tin cần thiết. Quy trình được tổ chức theo hướng khoa học, liên tục, góp phần hạn chế tình trạng tập trung đông người và giảm thời gian chờ đợi.

Một điểm đáng chú ý trong đợt khám lần này là việc ứng dụng công nghệ thông tin xuyên suốt quy trình. Từ khâu đón tiếp, ghi nhận thông tin, cập nhật kết quả khám đến quản lý, tổng hợp dữ liệu đều được thực hiện trên hệ thống số. Việc số hóa không chỉ giúp chuẩn hóa thông tin, hạn chế sai sót trong quá trình nhập liệu mà còn tạo thuận lợi cho việc lưu trữ, tra cứu và quản lý sức khỏe sinh viên về lâu dài.

Kết quả khám sức khỏe là cơ sở để mỗi tân sinh viên nắm được tình trạng sức khỏe của bản thân, từ đó chủ động theo dõi, điều chỉnh chế độ sinh hoạt, học tập và chăm sóc sức khỏe phù hợp. Đối với các cơ sở giáo dục và ngành y tế, dữ liệu từ đợt khám cũng góp phần hình thành cơ sở thông tin phục vụ công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe sinh viên trong suốt quá trình học tập tại Đại học Huế.

Các trường thành viên Đại học Huế đang tiến hành rà soát, nắm bắt thông tin và yêu cầu tân sinh viên chưa được khám khẩn trương đăng ký khám sức khỏe ngay từ đầu năm học.