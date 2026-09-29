Chăm sóc sức khoẻ từ bữa ăn theo dưỡng sinh đông y
Ăn uống không chỉ để no mà còn là cách nuôi dưỡng cơ thể và cân bằng tinh thần là thông điệp được chia sẻ tại chương trình “Ăn uống thuận tự nhiên – Nuôi thân khỏe, tâm an”, diễn ra tại Hà Nội. Từ những thực phẩm gần gũi với tự nhiên, chương trình hướng người tham gia trở về với cách ăn uống lành mạnh, lắng nghe cơ thể và trân trọng giá trị của từng bữa ăn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cham-soc-suc-khoe-tu-bua-an-theo-duong-sinh-dong-y-419916.htm