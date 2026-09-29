Chăm sóc sức khoẻ từ bữa ăn theo dưỡng sinh đông y

Đang cắt cỏ trong vườn, người đàn ông 44 tuổi ở Đồng Tháp bị 1 con rắn màu xanh cắn vào tay. Chỉ 3 phút sau, bệnh nhân bắt đầu chóng mặt, đến phút thứ 20 đã nôn ra máu nhiều lần và được gia đình khẩn trương đưa đi cấp cứu.