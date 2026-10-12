Chăm sóc sức khỏe toàn dân làm nền tảng cho phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững

Đồng chí Phan Thị Cẩm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đam Rông 2 làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ

Quyết liệt cho mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau

Thực hiện phương châm “Lấy người dân làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn dân”, những ngày qua xã Đam Rông 2 đã huy động cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể, thôn và đơn vị y tế đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe toàn dân.

Sáng 09/10/2026, đồng chí Phan Thị Cẩm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đam Rông 2 làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ; đồng thời nắm bắt tình hình tổ chức khám, công tác tiếp đón, hướng dẫn người dân.

Tại xã Đam Rông 2, việc khám sức khỏe được tổ chức theo hướng tạo thuận lợi nhất cho người dân, với 3 điểm trạm cố định và các điểm lưu động ở thôn, tiểu khu. Với người cao tuổi, người khuyết tật không thể đi lại, địa phương bố trí khám tại nhà sau khi hoàn thành khám tập trung.

Tại thôn Bắc Nguyên - thôn có 184 hộ với 1.092 khẩu 100% là người H’Mông, tỷ lệ khám đã đạt trên 91% nhờ việc tuyên truyền qua loa lưu động và nhóm cộng đồng. Kết quả sau mỗi đợt khám được cập nhật đầy đủ vào hồ sơ sức khỏe điện tử và Sổ sức khỏe trên VNeID để quản lý sức khỏe lâu dài.

Đây là hoạt động cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng: từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần.

Người dân tập trung đông đủ từ sáng sớm để chờ khám sức khỏe

Vì sao Đam Rông 2 phải gắn y tế với nông nghiệp hữu cơ?

Đam Rông 2 là xã mới thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Rô Men và Liêng Srônh, với 16.657 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 65-75,2%, đời sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp.

Toàn xã hiện có hơn 6.306 ha diện tích gieo trồng, trong đó hơn 478 ha đã ứng dụng công nghệ cao. Cà phê vẫn là cây chủ lực với 4.042 ha, sầu riêng hơn 1.613 ha, cùng với dâu tằm, dứa mật. Đặc biệt xã đã hình thành 14 mã số vùng trồng với diện tích hơn 212 ha và 11 chuỗi liên kết sản xuất.

Điểm chuyển biến quan trọng được ghi nhận trong 2 năm gần đây chính là tư duy sản xuất: Người dân đã chuyển từ sản xuất dựa trên kinh nghiệm sang áp dụng kỹ thuật kiểm soát lượng nước tưới, bón phân hữu cơ vi sinh, quản lý sâu bệnh theo hướng giảm chi phí đầu vào và ổn định chất lượng.

Mô hình nuôi cá chình theo phương pháp hữu cơ của gia đình bà Nguyễn Hoàng Trang tại xã Đam Rông 2 với 6.000 con trên 200m², hay mô hình đa canh thuận tự nhiên không ép cây ra trái vụ cho thu nhập 3-4 tỷ đồng/năm đang là những minh chứng sống động.

Mối liên hệ ở đây rất rõ ràng: Sức khỏe là tư liệu sản xuất quan trọng nhất. Với một xã mà 75% dân số là đồng bào DTTS làm nông nghiệp đồi núi, một người dân khỏe mạnh mới có thể bám rẫy, canh tác bền bỉ, tuân thủ đúng quy trình hữu cơ vốn đòi hỏi nhiều công sức hơn canh tác hóa học. Nông nghiệp hữu cơ là y tế dự phòng. Khi người dân được giảm phơi nhiễm với thuốc bảo vệ thực vật hóa học, được sử dụng nguồn thực phẩm sạch, an toàn ngay tại chỗ, gánh nặng bệnh tật mạn tính, bệnh nghề nghiệp nông dân sẽ giảm đi. Đó chính là chăm sóc sức khỏe từ gốc.

Dữ liệu sức khỏe toàn dân sẽ là cơ sở để quy hoạch vùng nông nghiệp an toàn

Việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử, phân loại theo nhóm nguy cơ, nhóm bệnh mạn tính sẽ giúp địa phương đánh giá tác động của môi trường sản xuất đến sức khỏe, từ đó định hướng chuyển đổi 550 ha cây trồng kém hiệu quả sang cây có giá trị cao theo hướng hữu cơ, thông minh như định hướng của xã.

Có thể nói, đợt khám sức khỏe toàn dân ở Đam Rông 2 không chỉ là một chiến dịch y tế. Đó là bước đầu tiên để xây dựng một thế hệ nông dân hữu cơ khỏe mạnh - những người đủ sức khỏe và nhận thức để làm ra những sản phẩm hữu cơ nuôi dưỡng lại chính cộng đồng mình./.