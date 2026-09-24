Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho nữ phạm nhân

Quang cảnh Chương trình.

Với chủ đề “Sức khỏe, niềm tin và hành trang tái hòa nhập”, Chương trình trang bị cho các nữ phạm nhân kỹ năng quản lý cảm xúc, giảm căng thẳng, ứng xử và giải quyết mâu thuẫn trong môi trường tập thể.

Các phạm nhân cũng được tìm hiểu về bình đẳng giới, vai trò của phụ nữ trong gia đình, xã hội và một số chính sách hỗ trợ học nghề, vay vốn phát triển kinh tế sau khi chấp hành xong án phạt.

Bác sĩ Bệnh viện A Thái Nguyên khám sức khỏe cho nữ phạm nhân tại Trại giam Phú Sơn 4.

Trong khuôn khổ Chương trình, các bác sĩ Bệnh viện A đã tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản, vệ sinh cá nhân, phòng bệnh và khám sức khỏe sinh sản, siêu âm tử cung, buồng trứng cho các nữ phạm nhân.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao 30 suất quà tặng các nữ phạm nhân chấp hành tốt nội quy, tích cực lao động, cải tạo.

Chương trình góp phần chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần cho nữ phạm nhân, giúp họ có thêm kiến thức, kỹ năng và niềm tin trong quá trình cải tạo; chuẩn bị hành trang để tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt.