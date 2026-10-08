Chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tinh thần cho phụ nữ và trẻ em gái

Quang cảnh buổi lễ - Ảnh: H.Đ

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khẳng định: Công tác dân số và phát triển, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em gái có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Trong bối cảnh hiện nay, tăng cường phối hợp liên ngành được xác định là giải pháp then chốt nhằm thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”. Đặc biệt, thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được triển khai sâu rộng tại cộng đồng.

Những kết quả đó đã góp phần nâng cao chất lượng dân số, cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của phụ nữ, trẻ em. Một trong những hoạt động được triển khai là Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” (5 không: Không nghèo, không bạo lực, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học, không lãng phí; 3 sạch: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; 3 an: An toàn, an tâm, an sinh) đang thực sự trở thành phong trào sâu rộng, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Đại biểu tham dự buổi lễ - Ảnh: H.Đ

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đầu tư cho phụ nữ, trẻ em và gia đình chính là đầu tư cho tương lai dân tộc. Trong đó tăng cường phối hợp liên ngành là giải pháp quan trọng để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, góp phần vun đắp các giá trị gia đình tiến bộ, văn minh, ấm no và hạnh phúc.