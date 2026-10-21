Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ khuyết tật: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Món quà sức khỏe ý nghĩa dành cho phụ nữ khuyết tật

Ngày 19/10/2026, tại Trạm Y tế xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng, Hội KHHGĐ TP Đà Nẵng phối hợp với Hội Người khuyết tật thành phố tổ chức chương trình truyền thông và khám sức khỏe sinh sản dành cho phụ nữ khuyết tật nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Không chỉ là hoạt động chăm sóc sức khỏe đơn thuần, chương trình còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với những phụ nữ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là những rào cản khi tiếp cận thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Hội KHHGĐ TP Đà Nẵng phối hợp với Hội Người khuyết tật TP tổ chức chương trình truyền thông, khám và tư vấn sức khỏe sinh sản cho phụ nữ khuyết tật

Đối với phụ nữ khuyết tật, nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cũng quan trọng như với bất kỳ phụ nữ nào khác. Tuy nhiên, trên thực tế, những hạn chế về khả năng di chuyển, điều kiện kinh tế, cơ sở vật chất chưa phù hợp hoặc tâm lý e ngại có thể khiến nhiều chị em gặp khó khăn trong việc thăm khám định kỳ, tư vấn và tiếp cận các dịch vụ y tế cần thiết.

Đặc biệt, các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục vẫn là chủ đề nhạy cảm, không phải ai cũng dễ dàng chia sẻ. Với phụ nữ khuyết tật, những định kiến về giới và tình trạng khuyết tật đôi khi càng khiến nhu cầu chăm sóc sức khỏe chính đáng của họ chưa được quan tâm đầy đủ.

Xuất phát từ thực tế đó, chương trình được tổ chức nhằm tạo điều kiện để chị em tiếp cận kiến thức, được thăm khám và tư vấn sức khỏe trong môi trường gần gũi, thân thiện.

Để phụ nữ khuyết tật không bị bỏ lại phía sau trong chăm sóc sức khỏe

Tại chương trình, đội y tế lưu động đã tổ chức buổi truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và phòng, chống bạo lực giới với sự tham gia của hơn 60 người khuyết tật, gồm cả nam và nữ. Không chỉ cung cấp kiến thức, buổi truyền thông còn dành thời gian trao đổi, lắng nghe những câu chuyện thực tế tại địa phương, từ hoàn cảnh của những phụ nữ đơn thân đến tâm lý mặc cảm, e ngại khi đi khám sức khỏe sinh sản hoặc tiếp cận các biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

Qua đó, các cán bộ y tế trực tiếp giải đáp thắc mắc, chia sẻ kiến thức và động viên người tham gia chủ động hơn trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bản thân.

Bên cạnh hoạt động truyền thông, đội y tế lưu động còn tổ chức khám phụ khoa, siêu âm và tư vấn sức khỏe cho phụ nữ khuyết tật. Qua thăm khám, một số trường hợp có vấn đề sức khỏe như u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, u xơ tuyến vú đã được tư vấn, hướng dẫn đến các cơ sở y tế để tiếp tục kiểm tra, chẩn đoán và điều trị phù hợp. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ y tế còn hướng dẫn chị em sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám, chữa bệnh, góp phần giảm bớt những khó khăn trong quá trình tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Một trong những ý nghĩa quan trọng của chương trình là góp phần khẳng định quyền được chăm sóc sức khỏe, quyền được tiếp cận thông tin và quyền được sống hạnh phúc, bình đẳng của phụ nữ khuyết tật.

Tại chương trình, đội y tế lưu động đã tổ chức buổi truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và phòng, chống bạo lực giới với sự tham gia của hơn 60 người khuyết tật, gồm cả nam và nữ.

Từ góc độ chuyên môn, BS.CKI Phan Hoàng Anh Đào, PCT Hội KHHGĐ TP Đà Nẵng, là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản và tư vấn sức khỏe cho các nhóm đối tượng có nhu cầu hỗ trợ.

Theo bác sĩ Phan Hoàng Anh Đào, phụ nữ khuyết tật có đầy đủ nhu cầu và quyền được chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục như những phụ nữ khác. Tuy nhiên, nhiều chị em vẫn gặp rào cản trong việc tiếp cận thông tin, dịch vụ y tế cũng như chia sẻ những vấn đề sức khỏe của bản thân.

“Điều quan trọng là chúng ta cần tạo điều kiện để phụ nữ khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản một cách thuận lợi, an toàn và phù hợp với tình trạng của từng người. Việc thăm khám, tư vấn không chỉ giúp phát hiện sớm những bất thường về sức khỏe mà còn giúp chị em có thêm kiến thức, sự tự tin và chủ động hơn trong việc chăm sóc bản thân”, bác sĩ Phan Hoàng Anh Đào chia sẻ.

Cũng theo định hướng chuyên môn này, hoạt động chăm sóc sức khỏe dành cho phụ nữ khuyết tật cần được thực hiện thường xuyên, gắn với truyền thông, tư vấn và hỗ trợ tiếp cận dịch vụ. Đặc biệt, đội ngũ nhân viên y tế cần có sự thấu hiểu, tôn trọng quyền riêng tư và tạo môi trường thân thiện để chị em có thể cởi mở trao đổi về những vấn đề sức khỏe của mình.

Bên cạnh đó, sự đồng hành của gia đình, cộng đồng và các tổ chức xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp phụ nữ khuyết tật vượt qua những rào cản về tâm lý, điều kiện sống và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế.

Diễn ra ngay trước Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chương trình truyền thông và khám sức khỏe sinh sản tại xã Điện Bàn Tây mang ý nghĩa thiết thực, là món quà sức khỏe dành tặng những người phụ nữ khuyết tật.

Khác với những món quà mang giá trị vật chất, sự quan tâm đến sức khỏe và nhu cầu của chị em có ý nghĩa lâu dài, giúp họ cảm nhận được sự sẻ chia, tôn trọng và đồng hành từ cộng đồng.

Hoạt động cũng cho thấy vai trò của các tổ chức xã hội trong việc kết nối nguồn lực, đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với những nhóm phụ nữ còn gặp nhiều khó khăn.

Để phụ nữ khuyết tật thực sự được bảo đảm quyền chăm sóc sức khỏe, những chương trình như vậy cần được duy trì, đồng thời chú trọng xây dựng các dịch vụ y tế thân thiện, dễ tiếp cận và phù hợp với từng dạng khuyết tật.