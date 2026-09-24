Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ công nhân

Hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho nữ công nhân.

Mục tiêu của Đề án là tăng cường truyền thông, vận động, thực hiện các chính sách về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động. Đặc biệt là hướng đến việc nâng cao nhận thức và khả năng tiếp cận thông tin, tư vấn và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho nữ công nhân lao động tại các khu công nghiệp, góp phần phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục, nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của nữ công nhân lao động tại các khu công nghiệp...

Thực hiện Đề án, vừa qua, tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Cục Bà mẹ và Trẻ em thuộc Bộ Y tế tổ chức chương trình truyền thông, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 800 công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Điềm Thụy. Theo đó, các nữ công nhân tham gia chương trình đã được truyền thông, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; phòng, chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục; chăm sóc sức khỏe trước khi mang thai, trong thời kỳ mang thai…

Chị Định Thị Thanh Thủy, công nhân Nhà máy Thép Toàn Thắng, cho biết: Lần đầu tiên được tham gia một chương trình truyền thông lớn, tôi đã lĩnh hội được nhiều thông tin bổ ích để tự biết lắng nghe cơ thể và chăm sóc sức khỏe cho bản thân.

Trung tuần tháng 9, hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản tại khu công nghiệp Điềm Thụy đã thu hút 800 công nhân tham gia.

Bên cạnh hoạt động truyền thông, chương trình cũng đã tổ chức khám phụ khoa và siêu âm ổ bụng cho các nữ công nhân. Chị Hoàng Thị Miền, nhân viên Bộ phận Hành chính, Công ty SR Tech Vina, chia sẻ: Qua kiểm tra, bác sĩ kết luận, tôi không có các bệnh về phụ khoa và các bệnh lý khác. Tôi rất vui với kết quả này. Tuy nhiên, qua đây, tôi cũng tự nâng cao ý thức về khám sức khỏe định kỳ, nhất là sức khỏe sinh sản để phòng bệnh từ sớm, từ xa.

Thực tế cho thấy, thực hiện Đề án Tư vấn và Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026 - 2030, đang mang lại những hiệu quả thiết thực. Các hoạt động của Đề án đã đưa thông tin, tư vấn và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản đến gần hơn với người lao động ngay tại khu công nghiệp. Không chỉ góp phần tạo điều kiện để chị em tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi, mà còn chủ động phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe và được tư vấn, hướng dẫn chăm sóc phù hợp.

Bà Tiêu Thị Vân Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế khẳng định: Việc tư vấn, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp có ý nghĩa lâu dài đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Hoạt động này giúp công nhân nâng cao hiểu biết về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục, từ đó chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân, xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Bên cạnh đó, việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản chất lượng còn góp phần giảm thiểu rủi ro về sức khỏe, hạn chế những hệ lụy xã hội và nâng cao chất lượng dân số. Đối với doanh nghiệp, khu công nghiệp, công nhân có sức khỏe tốt sẽ làm việc hiệu quả hơn, gắn bó lâu dài hơn, góp phần ổn định lực lượng lao động và thúc đẩy sự phát triển bền vững của kinh tế - xã hội.