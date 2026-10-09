Chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em theo mẹ tại Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội

Đại diện Công an TP Hà Nội và cán bộ trại tạm giam động viên phạm nhân nữ, người bị tạm giữ, tạm giam là phụ nữ mang thai, đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và các sản phụ tiếp thêm tinh thần để họ nỗ lực cải tạo, hướng tới ngày trở về với gia đình.

Bên cạnh hoạt động khám bệnh, tầm soát bệnh lý, chương trình còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ nhỏ theo mẹ, lan tỏa tinh thần nhân ái và sự quan tâm đối với phụ nữ, trẻ em trong hoàn cảnh đặc thù.

Trung tá Lê Minh Tuấn - Phó trưởng Phòng Công tác chính trị CATP Hà Nội phát biểu tại chương trình (Ảnh: Lê Tuấn)

Phát biểu tại chương trình, Trung tá Lê Minh Tuấn - Phó Trưởng phòng Công tác chính trị – Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, việc tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho phụ nữ mang thai, sản phụ và những người đang nuôi con nhỏ tại Trại Tạm giam số 1 có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp các trường hợp được thăm khám, phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe và có hướng chăm sóc, điều trị phù hợp.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam của Ban Phụ nữ Công an Thành phố, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe đối với phụ nữ và trẻ em trong cơ sở giam giữ; qua đó thể hiện tính nhân văn, trách nhiệm của Công an thành phố Hà Nội trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo và thực hiện chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân theo quy định.

Cũng tại chương trình, Thượng tá Phạm Chiến Thắng- Phó Bí thư Đảng ủy , Phó Giám thị Trại tạm giam số 1 cho biết, hoạt động khám sức khỏe không chỉ hướng tới việc chăm sóc thể chất mà còn thể hiện sự đồng hành, chia sẻ và tiếp thêm niềm tin cho những phụ nữ đang bị quản lý tại cơ sở giam giữ. Sự quan tâm đúng lúc có thể trở thành nguồn động viên tinh thần, giúp họ vững vàng hơn trong quá trình chấp hành án, chấp hành các quy định và nuôi dưỡng hy vọng về ngày trở về với gia đình, cộng đồng.

Đại diện Công an TP Hà Nội và cán bộ Trại Tạm giam số 1 động viên người đang chấp hành án, người bị tạm giữ, tạm giam là phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và các sản phụ đang chấp hành án, tiếp thêm tinh thần để họ nỗ lực cải tạo, hướng tới ngày trở về với gia đình. (Ảnh: Lê Tuấn)

Tại chương trình, ban tổ chức tiến hành khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 53 phụ nữ đang được quản lý tại Trại, bao gồm: 8 người mang thai, 5 người có con nhỏ và 40 phạm nhân nữ; tặng quà và khám sức khỏe cho 5 cháu dưới 36 tháng tuổi đang ở cùng mẹ tại Trại.

Một số hình ảnh tại Chương trình khám sức khỏe cho phụ nữ đang chấp hành án, người bị tạm giữ, tạm giam là phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và các sản phụ:

Cán bộ, giám thị Trại Tạm giam số 1 thăm hỏi, trao quà cho trẻ nhỏ đang ở cùng mẹ trong trại. (Ảnh: Lê Tuấn)

Thượng tá, Tiến sĩ, Bác sĩ Đoàn Thúy Hoà - Phó Giám Đốc Bệnh Viện Công An Thành Phố Hà Nội trực tiếp thăm khám, đánh giá tình trạng sức khỏe cho các phụ nữ đang chấp hành án, người bị tạm giữ, tạm giam, đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và các sản phụ để có hướng chăm sóc, điều trị phù hợp. (Ảnh: Lê Tuấn)