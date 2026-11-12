Chăm sóc sức khỏe nhân dân từ cơ sở

Cán bộ Trạm Y tế phường Chiềng Sinh tuyên truyền cho phụ nữ về thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Trạm Y tế phường Chiềng Sinh hiện có 28 cán bộ, nhân viên y tế và 15 nhân viên y tế bản phối hợp triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ngay từ đầu năm, Trạm đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với năng lực chuyên môn của từng cán bộ, y, bác sĩ; bám sát các chỉ tiêu được giao và tình hình thực tế địa phương để triển khai nhiệm vụ. Từ đầu năm đến nay, Trạm đã khám, chữa bệnh cho gần 29.000 lượt người.

Cùng với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Trạm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; chú trọng triển khai sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Đến nay, đơn vị đã hỗ trợ cài đặt sổ sức khỏe điện tử cho hơn 20.000 người dân. Qua đó, góp phần số hóa thông tin sức khỏe, tạo thuận lợi cho người dân tra cứu lịch sử khám, chữa bệnh, giúp cán bộ y tế quản lý, theo dõi tình trạng sức khỏe cộng đồng hiệu quả hơn.

Công tác quản lý các bệnh không lây nhiễm, trọng tâm là tăng huyết áp và đái tháo đường được duy trì thường xuyên. Hiện, đơn vị đang quản lý 1.400 bệnh nhân tăng huyết áp và 441 bệnh nhân đái tháo đường. Người bệnh được lập hồ sơ, theo dõi sức khỏe, hướng dẫn sử dụng thuốc đúng chỉ định và tái khám định kỳ. Cán bộ y tế cũng tư vấn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt hợp lý, hạn chế muối, đường, rượu bia, không hút thuốc lá và tăng cường vận động thể lực, giúp người bệnh kiểm soát bệnh, hạn chế nguy cơ biến chứng.

Cán bộ Trạm Y tế phường Chiềng Sinh khám sức khỏe cho người dân.

Trong quá trình điều trị bệnh tăng huyết áp tại Trạm Y tế phường Chiềng Sinh, bà Quàng Thị Nhung, tổ 2, thường xuyên được cán bộ y tế thăm khám, tư vấn sức khỏe và hướng dẫn sử dụng thuốc. Bà Nhung chia sẻ: Tôi thường xuyên đến Trạm Y tế kiểm tra sức khỏe và lấy thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ. Các cán bộ y tế hướng dẫn cách sử dụng thuốc, nhắc nhở ăn uống điều độ, hạn chế muối và theo dõi huyết áp thường xuyên. Được khám, tư vấn và cấp thuốc tại Trạm giúp tôi yên tâm hơn trong quá trình điều trị.

Cùng với công tác khám, chữa bệnh, Trạm duy trì các chương trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, tiêm chủng mở rộng và tăng cường giám sát dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Trạm ghi nhận 198 trẻ được sinh ra, thực hiện 520 lượt khám thai; 208 trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng được chú trọng với 17 buổi, thu hút 935 lượt người tham gia. Nội dung tập trung vào phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng ngừa các bệnh thường gặp.

Ông Nguyễn Xuân Hưởng, Giám đốc Trạm Y tế phường Chiềng Sinh, cho biết: Đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, triển khai hiệu quả các chương trình y tế, chủ động giám sát, phòng, chống dịch bệnh; chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử, hướng dẫn người dân sử dụng sổ sức khỏe trên VNeID, cải cách thủ tục hành chính; rà soát, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng Trạm Y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030, hướng tới môi trường y tế xanh - sạch - đẹp, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Những kết quả đạt được là cơ sở để Trạm Y tế phường Chiềng Sinh tiếp tục củng cố hoạt động, nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng phục vụ. Qua đó, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng hệ thống y tế cơ sở vững mạnh, bảo đảm người dân được chăm sóc sức khỏe kịp thời, hiệu quả.