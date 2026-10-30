Chăm sóc sức khỏe nhân dân từ cơ sở

Người dân phường Điện Biên Phủ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí.

Ngay đầu giờ sáng, Trạm Y tế xã Pu Nhi đã có người dân đến thăm khám. Người đo huyết áp, người nhận thuốc, người được cán bộ y tế tư vấn chế độ ăn uống, cách sử dụng thuốc và theo dõi sức khỏe. Nhịp làm việc quen thuộc ấy diễn ra mỗi ngày, gắn với những phần việc như khám bệnh, phòng, chống bệnh truyền nhiễm, theo dõi và quản lý bệnh mạn tính.

Sau sắp xếp, Trạm Y tế xã Pu Nhi phụ trách địa bàn 16 bản với dân số hơn 10.100 người. Địa bàn rộng, khối lượng công việc tăng, đội ngũ cán bộ y tế đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, từ khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch, tiêm chủng, quản lý bệnh không lây nhiễm đến tuyên truyền, vận động người dân chủ động chăm sóc sức khỏe.

Ông Vũ Văn Quân, Phó Giám đốc phụ trách Trạm Y tế xã Pu Nhi cho biết, trạm có 19 cán bộ y tế (1 bác sĩ chuyên khoa I, 6 cử nhân y tế công cộng, 4 nữ hộ sinh, 2 dược sĩ, 3 điều dưỡng và 3 y sĩ đa khoa). Với đội ngũ này, trạm phân công cán bộ phụ trách từng lĩnh vực, đồng thời tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ để bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân.

Không chỉ thực hiện khám, chữa bệnh tại trạm, cán bộ y tế còn chủ động đưa hoạt động tuyên truyền về sức khỏe đến từng bản. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Trạm Y tế xã Pu Nhi đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại 16 bản, cung cấp kiến thức phòng, chống dịch bệnh, dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, phòng bệnh không lây nhiễm và vận động người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe. Qua đó, nâng cao nhận thức, hình thành thói quen chủ động phòng bệnh trong cộng đồng.

Tại Trạm Y tế xã Na Sang, trước đây việc quản lý người bệnh chủ yếu dựa vào hồ sơ giấy, thì nay dữ liệu sức khỏe được cập nhật, khai thác trên hệ thống điện tử, giúp cán bộ y tế thuận lợi theo dõi quá trình điều trị.

Anh Phạm Văn Thảo, cán bộ Trạm Y tế xã Na Sang cho biết: Ứng dụng công nghệ thông tin giúp việc quản lý bệnh nhân khoa học, nhanh chóng hơn. Khi bệnh nhân đến khám, cán bộ y tế chỉ cần quét căn cước công dân có thể tra cứu lịch sử khám, chữa bệnh, kể cả thông tin khám tại tuyến trên. Nhờ đó, việc theo dõi diễn biến bệnh, cấp thuốc và tư vấn điều trị thuận lợi hơn.

Việc tích hợp thông tin bảo hiểm y tế và hồ sơ sức khỏe điện tử cũng giúp giảm bớt thủ tục cho người dân. Thay vì phải mang theo nhiều loại giấy tờ, người dân có thể sử dụng căn cước công dân để thực hiện thủ tục khám, chữa bệnh. Cán bộ y tế có điều kiện cập nhật thông tin, theo dõi lịch sử điều trị và quản lý người bệnh liên tục.

Toàn tỉnh hiện có 45 trạm y tế với 67 điểm trạm, mạng lưới chăm sóc sức khỏe phủ rộng đến các địa bàn dân cư. Cùng với củng cố cơ sở vật chất, đổi mới phương thức hoạt động, các trạm y tế từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi để người dân được khám, theo dõi và quản lý sức khỏe ngay tại địa phương.

Chị Lường Thị Phích, bản Huổi Chan 1, xã Mường Pồn chia sẻ: “Tôi bị huyết áp cao nên tháng nào cũng đến trạm lấy thuốc. Các y, bác sĩ ở đây rất nhiệt tình, hướng dẫn tôi ăn nhạt, kiêng một số thức ăn để sống an toàn với bệnh nên tôi rất yên tâm”.

Để nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, Trạm Y tế xã Mường Pồn từng bước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị. Đầu năm 2026, trạm được trang bị máy siêu âm tổng quát, hỗ trợ cán bộ y tế phát hiện, sàng lọc một số bất thường về ổ bụng, thai sản, khối u, sỏi thận, sỏi túi mật... Qua kết quả thăm khám, người bệnh được tư vấn, theo dõi hoặc chuyển tuyến khi cần điều trị chuyên sâu.

Bà Quàng Thị Dung, Phó trưởng Trạm Y tế xã Mường Pồn cho biết: Thiết bị được đưa vào sử dụng giúp cán bộ y tế có thêm công cụ phục vụ công tác khám, sàng lọc và phát hiện bệnh ngay tại tuyến cơ sở. Quan trọng hơn, người dân có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ kỹ thuật ngay tại địa phương, nhất là những trường hợp khó khăn trong đi lại.

Theo kết quả khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn dân tháng 10/2026 của Bộ Y tế, tỉnh Điện Biên có 622.993 người được khám sức khỏe lũy kế, đạt 92% dân số, xếp thứ 3 cả nước; 45/45 xã, phường đã triển khai thực hiện. Kết quả này cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của tuyến y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, khi người dân được khám, tư vấn, phát hiện sớm và theo dõi sức khỏe ngay tại địa bàn.

Cùng với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, các trạm y tế đang tăng cường phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính và chủ động chăm sóc sức khỏe cộng đồng. UBND cấp xã trực tiếp quản lý tạo điều kiện để công tác y tế gắn sát hơn với thực tế địa bàn và nhu cầu của người dân; ngành Y tế tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật. Qua đó, năng lực tuyến y tế cơ sở từng bước được nâng lên, góp phần để người dân, nhất là ở vùng cao, được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuận lợi, kịp thời ngay tại nơi sinh sống.