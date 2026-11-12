Chăm sóc sức khỏe người mẹ, nâng cao chất lượng dân số

CHỦ ĐỘNG SÀNG LỌC, PHÁT HIỆN SỚM BỆNH LÝ

Ở tuần thai thứ 37, chị Nguyễn Thị Thực, 33 tuổi, ngụ xã Long Định, tiếp tục đến cơ sở y tế thực hiện các xét nghiệm theo hướng dẫn của bác sĩ. Trong suốt thai kỳ, chị đều thực hiện các mốc khám, siêu âm và kiểm tra những chỉ số cần thiết để theo dõi sức khỏe của mẹ và bé.

Sản phụ khám định kỳ tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang.

Do sinh sống tại xã An toàn khu, chị được hưởng mức bảo hiểm y tế 100% theo chính sách áp dụng. Điều này giúp chị giảm bớt chi phí, yên tâm thực hiện đầy đủ các xét nghiệm theo yêu cầu chuyên môn.

Chị Thực cho biết, việc được bảo hiểm y tế hỗ trợ giúp chị yên tâm thực hiện các xét nghiệm cần thiết theo chỉ định của bác sĩ, kiểm tra sức khỏe của mẹ và bé, đồng thời sàng lọc nguy cơ lây nhiễm trong quá trình sinh nở.

Theo Bác sĩ chuyên khoa II Trần Việt Toàn, Trưởng khoa Hậu sản - Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, sàng lọc trước sinh và sơ sinh có ý nghĩa rất quan trọng.

Thông qua các xét nghiệm, bác sĩ có thể đưa ra hướng theo dõi, chẩn đoán, xử trí và can thiệp kịp thời nếu phát hiện bệnh lý. Đối với trẻ sau sinh, việc sàng lọc giúp phát hiện một số bệnh như: Suy giáp bẩm sinh, tăng sản tuyến thượng thận, rối loạn chuyển hóa galactose và bệnh phenylketon niệu.

Việc phát hiện sớm những bất thường là cơ sở để nhân viên y tế tư vấn, hướng dẫn gia đình phối hợp theo dõi sức khỏe của trẻ. Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi ngờ bệnh lý, trẻ sẽ được hướng dẫn thực hiện các bước kiểm tra tiếp theo để có hướng xử trí phù hợp.

Thống kê của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, trong 9 tháng đầu năm, tỷ lệ trẻ được thực hiện sàng lọc sơ sinh đạt 98%. Kết quả này góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ ngay từ những ngày đầu đời. Bên cạnh sàng lọc sơ sinh, việc theo dõi sức khỏe thai phụ cần được thực hiện xuyên suốt thai kỳ.

Phụ nữ mang thai cần tuân thủ lịch khám, thực hiện các xét nghiệm theo hướng dẫn chuyên môn và trao đổi với bác sĩ khi có dấu hiệu bất thường. Sự phối hợp giữa gia đình và cơ sở y tế là yếu tố cần thiết để quá trình chăm sóc mẹ và bé được thực hiện đầy đủ.

BẢO ĐẢM QUYỀN TIẾP CẬN DỊCH VỤ Y TẾ

Cùng với nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng là vấn đề cần được chú trọng.

Trường hợp của chị Nguyễn Thị Thực cho thấy chính sách bảo hiểm y tế có vai trò thiết thực trong giảm bớt chi phí khám, xét nghiệm, giúp thai phụ an tâm thực hiện các chỉ định chuyên môn.

Đối với nhiều gia đình, nhất là những gia đình còn khó khăn, chi phí chăm sóc sức khỏe trong thai kỳ và sau sinh có thể trở thành áp lực. Do đó, việc thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh sẽ góp phần bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em.

Khi chi phí được chia sẻ, người mẹ có thêm điều kiện thực hiện các mốc khám, kiểm tra cần thiết, không bỏ qua những khuyến cáo chuyên môn vì lo ngại kinh phí.

Trong công tác dân số, duy trì mức sinh hợp lý cần đi đôi với nâng cao chất lượng dân số. Mục tiêu không chỉ là tạo điều kiện để các gia đình sinh đủ con, mà còn phải bảo đảm trẻ được sinh ra khỏe mạnh, được chăm sóc và phát triển tốt.

Điều này đòi hỏi sự phối hợp giữa ngành Y tế, gia đình và xã hội, từ nâng cao nhận thức, chủ động chăm sóc sức khỏe đến bảo đảm quyền tiếp cận các dịch vụ y tế.

Việc nâng cao tỷ lệ sàng lọc trước sinh và sơ sinh, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế sẽ góp phần nâng cao chất lượng dân số ngay từ những năm đầu đời. Qua đó, tạo nền tảng để xây dựng những gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc và đóng góp vào sự phát triển bền vững của Đồng Tháp.